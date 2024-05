Secretários de turismo do RS unem forças em encontro para fortalecer o setor

Em um movimento estratégico para revitalizar o turismo no Rio Grande do Sul, secretários de turismo de diversas cidades reuniram-se em um encontro liderado por Gilmar Ferreira Secretário de Turismo de Canela. O evento contou com a participação dos representantes de Ametista do Sul, São Miguel das Missões, Gramado, Torres, Caxias do Sul, Nova Petrópolis, Flores da Cunha e Bento Gonçalves. Durante o encontro, foram discutidas pautas essenciais para enfrentar os desafios atuais e promover um novo slogan que visa impulsionar o turismo regional: “Não Cancele, Não Remarque, Venha”.

A reunião teve como objetivo principal avaliar o momento atual do turismo na região, que tem enfrentado adversidades devido a fatores econômicos e sanitários. Os secretários discutiram estratégias para revitalizar o setor, promovendo o Rio Grande do Sul como um destino seguro e atrativo para os turistas. A colaboração entre as cidades participantes visa criar uma rede de apoio mútuo, compartilhando recursos e experiências para fortalecer o turismo de forma integrada.

O novo slogan, “Não Cancele, Não Remarque, Venha”, foi destacado como uma mensagem central para incentivar os visitantes a explorarem as belezas e atrações do estado. O material promocional será amplamente divulgado pela Associação Nacional dos Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo (ANSEDITUR) e em diversos veículos de comunicação em todo o Brasil. A campanha busca reverter cancelamentos e adiamentos de viagens, promovendo uma retomada segura e planejada do turismo.

Gilmar Ferreira, secretário de turismo de Canela, enfatizou a importância da união entre as cidades: “Este encontro é um marco para o turismo no Rio Grande do Sul. Precisamos trabalhar juntos para superar os desafios e mostrar que estamos preparados para receber os turistas com segurança e hospitalidade. Nosso novo slogan reflete esse compromisso.”

Os secretários presentes reforçaram a necessidade de ações conjuntas e coordenadas, ressaltando a diversidade e riqueza das atrações turísticas do estado. Ametista do Sul, conhecida por suas minas de pedras preciosas, São Miguel das Missões, com seu patrimônio histórico, Gramado e Canela, famosos por suas paisagens, eventos culturais e parques temáticos, Torres, com suas belas praias, Caxias do Sul, renomada pela Festa da Uva, Nova Petrópolis, com seu charme germânico, Flores da Cunha, destacando-se pela produção de vinhos, e Bento Gonçalves, referência no enoturismo, apresentaram planos para atrair mais visitantes e promover um turismo sustentável e de qualidade.

A união de esforços entre estas cidades marca um novo capítulo na promoção do turismo no Rio Grande do Sul, visando não apenas a recuperação do setor, mas também a construção de um futuro próspero e integrado para todas as regiões envolvidas. Com a divulgação do novo slogan e a implementação das estratégias discutidas, espera-se um impacto positivo e significativo no turismo estadual, beneficiando tanto os turistas quanto as comunidades locais.