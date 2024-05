Consulta Destaque Folha 2024 aponta quem são os vereadores mais atuantes na opinião dos leitores

Como de costume, desde 2013, a Folha de Canela utiliza a consulta de opinião do Destaque Folha para analisar o que pensa a comunidade sobre os políticos que ocupam cargos eletivos ou de alto escalão no poder público.

No segundo formulário, que ficou no ar por 15 dias para votação e contou com mais de 500 participações espontâneas da comunidade, perguntamos aos nossos leitores qual era o vereador mais atuante, da atual composição da Câmara e Vereadores de Canela, ou seja, em tese, os 11 vereadores eleitos e titulares, não os suplentes.

A consulta foi apresentada para votação em forma de questão objetiva com alternativa para assinalar apenas uma resposta, tendo os nomes dos 11 vereadores dispostos em ordem alfabética, sem apontar seus partidos políticos.

Veja como ficaram as respostas dos leitores:

Marcelo Savi – 22,8%

Carmen Lúcia Seibt de Moraes – 15,3%

Jerônimo Terra Rolim – 12,8%

Carla Reis – 9,2%

Alberi Dias – 7,3%

Alfredo Schaffer – 6,3%

Emília Guedes Fulcher – 6,1%

Luciano Melo – 6,1%

José Vellinho Pinto – 5,1%

Jefferson de Oliveira – 3,9%

Merlin Jone Wulff – 2,7%

A questão ainda oferecia um campo outros, no qual o suplente de vereador Felipe Caputo foi citado duas vezes. Além disso, 2,35% dos leitores responderam “nenhum”.