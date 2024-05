Documentário resgata a História Teatral de Canela

Canela, cidade conhecida por sua rica história e encantadora cultura, será palco do início das gravações do documentário “A História do Teatro em Canela”, no Teatro Municipal, popularmente chamado de “Teatrão”.

Com texto e direção de Lisiane Berti, a produção promete revelar o quanto as artes cênicas sempre estiveram presentes no contexto da comunidade canelense desde os anos 20.

Desde os saraus realizados nas antigas casas coloniais, até os talentosos professores que despertavam o amor pelo teatro nos jovens, a cidade consolidou-se como um berço de talentos. Grupos de amigos de teatro se formavam, escolas abraçavam a arte e o resultado era um verdadeiro fervor pela cena teatral. O grandioso Festival Internacional de Teatro de Bonecos e o Festival de Teatro são eventos que marcaram época em Canela. Infelizmente, eles são hoje extintos, mas deixaram um legado emocionante na memória dos moradores.

Com depoimentos emocionantes, registros históricos e curiosidades fascinantes, o documentário “A História do Teatro em Canela” pretende resgatar essa rica trajetória. Personalidades como Glenda Viezzer, Nilda de Athaides, os bonequeiros Bete Bado e Charles Leão Rodrigues, os historiadores Olmiro dos Reis e Marcelo Veeck participam com depoimentos fortes e marcantes nesta produção. Com enfoque na valorização das artes cênicas e na importância do teatro na construção do repertório cultural de uma comunidade, a obra pretende encher os corações dos espectadores de saudosismo e inspiração.

O Teatro Municipal de Canela, que por si só possui uma arquitetura imponente, será o cenário e o personagem que irá recontar essa história. Uma equipe dedicada de profissionais do audiovisual está empenhada em captar cada detalhe sensível e cada sentimento aflorado pelos artistas e pelos espectadores que vivenciaram essa trajetória.

” É uma emoção muito grande reviver a rica história do teatro em Canela, através das lentes do audiovisual. Cada entrevistado que pisava no Teatro Municipal para gravar era um mergulho e um resgate de momentos e pessoas importantes que moldaram a cena teatral local. Uma produção que celebra o passado e inspira as novas gerações, traz um pouco do nosso pertencimento, da nossa identidade e nos faz alguns questionamentos: tivemos tantos eventos importantes, será mesmo que não podemos retomar em outros moldes o que sempre foi nosso legado? O teatro!”

Viabilizado pelo edital 09/2023 da Lei Paulo Gustavo de Canela, o documentário “A História do Teatro em Canela” promete ser um marco na valorização do teatro e da cultura local, deixando um legado para as futuras gerações e uma fonte de pesquisa aos jovens artistas de toda nossa região.