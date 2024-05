Patram de Canela realiza salvamento de ave silvestre de Gramado

No último dia 27 de maio, a 2ª Companhia Independente Ambiental da Brigada Militar (Patram) de Canela, realizou uma operação de resgate que resultou no salvamento de duas aves silvestres da espécie Tiriba. Os Policiais Militares do 2° Pelotão de Policiamento Ambiental foram acionados após relatos de que as aves haviam adentrado uma sala em reforma no centro de Gramado e ficaram presas.

Após contato com os responsáveis pelo local, os policiais procederam com a captura das aves e posteriormente as soltaram no mesmo ambiente em que foram encontradas, garantindo assim o retorno seguro desses exemplares da fauna local ao seu habitat natural.”