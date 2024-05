Prefeito Constantino participa de reunião com ministros

Governo Federal reafirmou compromisso de reconstrução da Serra Gaúcha após fortes chuvas

Na esteira da devastação causada pelas recentes chuvas fortes, ministros do governo Lula asseguraram o compromisso de garantir recursos e apoio para reconstruir a Serra Gaúcha e o estado do Rio Grande do Sul. Em uma reunião realizada nesta segunda-feira, 27, na Prefeitura de Bento Gonçalves, representantes do governo federal se encontraram com prefeitos para discutir estratégias e ouvir as necessidades urgentes da região.

Os ministros Paulo Pimenta, da Secretaria Extraordinária da Presidência da República de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, e Waldez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional, estiveram presentes junto com autoridades como o Secretário Nacional de Defesa Civil, Wolnei Wolf, e o Secretário Nacional do Ministério da Saúde, Filipe Proença.

O Prefeito de Canela, Constantino Orsolin, esteve presente no encontro que teve como objetivo principal apresentar as ações já em andamento e coletar as demandas específicas dos municípios afetados. Em sua explanação, o ministro Pimenta falou sobre os programas e iniciativas do governo federal e anunciou que mais de 44 mil famílias do Rio Grande do Sul já podem se cadastrar para receber o Auxílio Reconstrução, um pagamento único de R$ 5,1 mil destinado às famílias afetadas pelos alagamentos e deslizamentos de terra.

Durante a reunião, Orsolin destacou questões relacionadas a recursos financeiros e acesso a programas de auxílio. Por sua vez, o Ministro Waldez Góes destacou os planos de trabalho aprovados para obter apoio federal, ressaltando o papel crucial da Defesa Civil Nacional na resposta imediata à crise e na assistência às comunidades afetadas.

Em suas declarações, o Ministro Pimenta reforçou o compromisso do governo federal em apoiar a reconstrução do Rio Grande do Sul, afirmando que não faltará dedicação de trabalho para que o estado se recupere completamente. O chefe do executivo canelense fez um apelo por celeridade nas ações de socorro e reconstrução, destacando a importância da união de esforços entre os municípios, os voluntários e os governos federal e estadual para superar essa crise o mais rapidamente possível. “A reunião foi de suma importância para que os prefeitos ponderem suas dores e seus principais problemas. Precisamos juntar essas forças para passar por isso o mais rápido possível”, concluiu.