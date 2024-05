Última rodada da fase de grupos da 3ª de Futsal de Canela acontece nesta quarta

Resta uma vaga em disputa para as oitavas de final. Dez equipes já conquistaram sua posição definitiva

A fase de grupos do Campeonato Municipal de Futsal – 3ª divisão de Canela está chegando ao fim. Na penúltima noite de jogos classificatórios, disputados na noite de ontem (27), no Ginásio Carlinhos da Vila, o Certinho Evento empatou com o Atalanta São José, em 2 x 2.

Desta forma, o Certinho manteve a segunda colocação do Grupo do Grupo C, com 16 pontos.

Na sequência, a Galera da Estevão venceu o Garfo e Bombacha por 2 x 1, alcançando a segunda colocação do Grupo D. O Garfo que liderou a chave por quatro rodadas acabou em terceiro lugar.

Após, o Hortênsias aplicou 8 x 0 no Totteham/Monterrey, em jogo de duas equipes que não almejavam mais nada na competição.

Encerrando a noite, valendo a última vaga do Grupo, o Atlético Canelense venceu o Mercenários por 2 x 1 e conquistou o quarto lugar.

Resta uma vaga em disputa para as oitavas de final, que será definida no confronto entre Mercado São Rafael x Santa Catarina, na última rodada da fase de grupos, nesta quarta (29).

A noite ainda terá as partidas entre União Rancho Grande x River e Sonho Olímpico x Rio Branco, todas pela Chave A, que podem alterar as três primeiras posições do Grupo.

Ainda, o JA Futsal, Já classificado, enfrenta o Juventus, que cumpre tabela. O JA tem de vencer e levar no máximo um gol para garantir o primeiro lugar do Grupo B.

Partidas do mata-mata iniciam na próxima semana

As oitavas de final iniciam na próxima segunda (03), com os confrontos entre:

01 – ÂNCORA C (1º D) X 3º A

02 – 2º B X MB SPORTS (3º C)

03 – REAL MATISMO (1ºC) X 4º B

04 – 1º B X MV FUTSAL (4º C)

Na quarta (5), a segunda rodada das oitavas, com os jogos entre:

05 – 1º A X GARFO E BOMBACHA (3ºD)

06 – GALERA DA ESTEVÃO (2º D) X DEL TRAGO (4º A)

07 – CERTINHO EVENTO (2º C) X ATLÉTICO CANELENSE (4º D)

08 – 2º A X AMIGOS DO BRASIL (3º B)

A sexta (7) fica reservada para as quartas de final, já tendo sido sorteados os confrontos entre dos vencedores dos jogos das oitavas: 01 x 08, 02 x 07, 03 x 06, 04 x 05.

As semifinais estão marcadas para a segunda (10) e as finais para a quarta (12).