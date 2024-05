Entregue seu caminho ao Senhor

BLOG DA TV MENORAH

No Salmo 37, está escrito: “Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja… Pois eles dentro em breve definharão como a relva… Confia no Senhor e faze o bem… alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará”. Desse texto das Escrituras Sagradas, extraímos muitas revelações importantes que desvendam com clareza os procedimentos inadequados dos homens com relação à vida.

No início, o conselho esclarece que não podemos ter inveja dos malfeitores. Segundo a análise humana, existem pessoas que aparentam ser bem-sucedidas, mas na realidade não são. Portanto, não podemos julgar ninguém pela aparência. Outro ponto em que costumamos errar é ao fazermos comparações, pois o homem foi criado por Deus com uma individualidade. Cada homem é exclusivo para Deus. Não houve, não há e nem haverá ninguém igual a você no mundo. É por isso que não podemos nos comparar com outras pessoas, não há parâmetros para isso. Se nos compararmos com os outros, teremos muitas frustrações, tristezas, desapontamentos e autocomiseração. Você não deve se comparar com outras pessoas. Deve apenas olhar para Deus e relacionar-Se com Ele para receber dEle desenvolvimento e crescimento.

Outro conselho do Salmo 37 é que devemos entregar nosso caminho a Deus. A palavra caminho refere-se à entrega do nosso coração a Deus, para que Ele o preencha com Seus valores e princípios, que nos proporcionam atitudes e condutas que O expressam. Certa vez, Jesus disse que a boca fala daquilo que está cheio o coração (leia Mateus 15:18). Devemos lembrar que a área emocional do homem é que determina o seu procedimento e sua conduta. Portanto, entregar o caminho ao Senhor é entregar o coração ao Senhor.

No Salmo 37 ainda há a notícia de que Deus satisfará os desejos do nosso coração, depois que entregarmos a Ele os nossos caminhos. Sim, essa é uma verdade maravilhosa. Deus irá nos atender e abençoar, porque não teremos mais anseios profanos e egocêntricos. O nosso interior estará cheio de Deus e não teremos desejos que se opõem à Sua vontade. Como resultado de um novo coração, seremos pessoas bem-sucedidas. Teremos paz e prosperidade e seremos úteis a Deus e ao próximo.

Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

FAÇA ESSA ORAÇÃO



“Oração Assumindo uma posição de invencibilidade”



Misericordioso Pai Celestial, escolho ver a mim mesmo como Tu me vês na pessoa do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Escolho ver-me como alguém invencivelmente forte e capaz de realizar tudo o que está em Teu plano para mim. Rejeito as acusações de satanás de que sou irremediavelmente fraco e derrotado. Aceito a minha grande dificuldade atual como um chamado para renovar a visão da vitória do meu Senhor.

Ajuda-me a concentrar a minha atenção na majestade, no poder e na soberana grandeza do meu Pai Celestial, que de modo algum pode falhar. Ajuda-me a ver que em minha união com Cristo sou mais que vencedor, que o fardo das minhas provações se torne uma manifestação do fardo do Senhor. Que esse fardo se manifeste em lágrimas de preocupações, horas de jejuns e oração. Escolho não me esquivar do fardo que Tu desejas que eu carregue. Reconheço Senhor, que é principalmente o meu próprio pecado e as minhas falhas que trouxeram essa intensa provação. Arrependo-me profundamente dos meus pecados de ………. (cite cada um dos erros que você percebe que comete). Limpa-me no sangue do meu Salvador.

Tomo de volta de satanás todo o terreno que lhe conferi com meus pecados e transgressões, com a autoridade da cruz, reivindico todo esse terreno para o Senhor Jesus Cristo. Precioso Senhor Jesus Cristo, Tu me prometeste jamais me deixar ou me abandonar. Sei que isso é verdade e ousadamente afirmo: “o Senhor é o meu auxílio, não temerei”. Firmado na fé, resisto ao diabo e ao seu reino. Ordeno que satanás e seus demônios me deixem e dirijam-se para onde o Senhor Jesus Cristo os enviar.

Pai Celeste, aceito e escolho desfrutar de tudo o que está escrito no pergaminho da Tua vontade para mim. Obrigado porque posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Farei a Tua vontade, aceitando a minha responsabilidade de ser forte, farei com a Tua força aquilo que sei ser a Tua vontade.

Obrigado, Amado Pai Celeste porque mediante o Senhor Jesus Cristo ouviste a minha oração e me farás andar como alguém tão forte no Senhor, que mesmo as estratégias mais poderosas de satanás já estarão derrotadas. Oro em nome do Senhor Jesus Cristo e para Tua glória.

Amém.

