Marcelo Savi solicita que Prefeitura transforme a área de terras localizada no Caçador em loteamento popular

Com o objetivo de que todos possam ter uma residência própria, o vereador Marcelo Savi encaminhou para a Prefeitura de Canela um pedido para que o Executivo transforme a área de terras localizada no Caçador em loteamento popular.

Por meio de uma indicação, o Savi solicita que se construa um loteamento popular, atendendo as necessidades da comunidade em uma área conhecida como antiga macieira do Senhor Abel Branchini.

A área foi adquirida pela Prefeitura há alguns anos, contando com um total de 12 hectares que podem receber 340 lotes. Inicialmente, a intenção do Executivo era fazer um loteamento, mas em reunião com os Secretários se optou por mudar e fazer um polo industrial. “Estive presente na reunião como Secretário de Obras, votando contrário a esta ideia, pois um loteamento atenderia diversas famílias que não possuem residência própria”, disse Savi.

Marcelo ainda destacou que gostaria que se fizesse um sorteio dos lotes que seja justo com todos os Munícipes. “Quero que estas 340 áreas sejam destinadas a pessoas de baixa renda, assim como aquelas que pagam aluguel e famílias que ganham até quatro salários, além daquelas pessoas que recebem benefícios. Desta maneira todos possam ter acesso e ter uma residência própria”, finalizou Savi.