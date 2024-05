Também está chegando ao fim o Campeonato Municipal de Futsal sub12. Foram diversas noites de casa lotada e famílias prestigiando os jogos da gurizada no Ginásio Carlinhos da Vula.

As quartas de final acontecem na próxima terça-feira (04), a partir das 20h, com os confrontos entre:

Educa Esportes Azul X River Canela

ATFL Branco x Educa Esportes Branco

Olé Futsal x Educa Esportes Cinza

ATFL Vermeho X ATFL Cinza