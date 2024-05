Termina hoje a fase de grupos da 3ª Divisão de Futsal de Canela

Ainda resta uma vaga em disputa e cinco posições na tabela para serem definidas

Após 23 noites de jogos, a fase de classificação do Municipal de Futsal de Canela – 3ª divisão, chegará ao fim, na noite desta quarta (29), para a qual estão programados os confrontos entre União Rancho Grande x River, Sonho Olímpico x Rio Branco, Mercado São Rafael x Santa Catarina e Juventus x JA Futsal, com o primeiro jogo a partir das 19h, no Ginásio Carlinhos da Vila.

Mercado São Rafael e Santa Catarina duelam pela última vaga do grupo B, enquanto o JA Futsal encara o já eliminado Juventus em busca de uma vitória que pode garantir o primeiro lugar, também do grupo B

Os outros dois confrontos irão definir as três primeiras posições do Grupo A, que tem o União Rancho Grande como única equipe com 100% de aproveitamento no Campeonato. River e Rio Branco, segundo e terceiros colocados, ainda podem chegar à liderança.

A competição, que contou com a participação de 30 equipes, já tem 10 times com posição definitiva no campeonato:

Dependientes del Trago – 4º Lugar – Grupo A

Amigos do Brasil – 3º Lugar – Grupo B

Real Matismo – 1º Lugar – Grupo C

Certinho Evento – 2º Lugar – Grupo C

MB Sports – 3º Lugar – Grupo C

MV Futsal – 4º Lugar – Grupo C

Âncora C – 1º Lugar – Grupo D

Galera da Estevão – 2º Lugar – Grupo D

Garfo e Bombacha – 3º Lugar – Grupo D

Atlético Canelense – 4º Lugar – Grupo D

As oitavas de final acontecem na segunda (3) e na quarta (5). As quartas de final estão marcadas para a sexta (7).

Todos os jogos do mata-mata serão transmitidos, ao vivo, pelo Portal da Folha.