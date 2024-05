Campanha de geladeiras já arrecadou mais de R$ 340 mil e doou 180 eletrodomésticos

Ação é liderada pela Polícia Civil de Canela, juntamente com a ACIC e Loja Maçônica da Região das Hortênsias

Uma verdadeira corrente do bem, foi no que se transformou a campanha liderada pela Polícia Civil de Canela, juntamente com a ACIC e Loja Maçônica da Região das Hortênsias, para a aquisição de refrigeradores, doados aos atingidos pelas enchentes.

O delegado de Canela, Vladimir Medeiros, destaca que esta é uma campanha séria, que reflete a credibilidade das entidades envolvidas e que “refrigeradores são bens de primeira necessidade, de valor elevado e mais difíceis de serem doados”.

Até o momento, já foram arrecadados R$ 340 mil, valor com o qual 100 refrigeradores já foram adquiridos e pagos. Outras 80 geladeiras foram encomendadas e serão pagas amanhã (01). Os eletrodomésticos são comprados após uma criteriosa pesquisa de mercado, custando em média R$ 1.650,00, já com impostos e frete, mas existem dificuldades, como a pronta entrega e a capacidade de entrega.

Vladimir reforça que algumas doações são volumosas, variando de R$ 10 mil até R$ 40 mil, mas todos têm participado, como um Pix de R$ 26,00, que veio com a mensagem “é tudo que tenho agora na conta”.

Salienta-se a ação dos alunos da Escola Barão do Rio Branco, no Saiqui, em Canela. “Fizeram um porquinho e juntaram R$ 928 em moedas e notas pequenas. Foi lindo”, disse o delegado. A escola é atendida por um projeto social desenvolvido em parceria entre a Polícia Civil, Loja Maçônica e Prefeitura de Canela.

Enquanto alguns organizam a parte financeira e as compras, outros voluntários partem para a entrega nas cidades beneficiadas, tais como Porto Alegre, Canoas, Eldorado do Sul, São Leopoldo, Igrejinha, Três Coroas, Canela, Gramado e Montenegro, entre outras.

“As demandas chegam, são checadas e atendidas”, explica Medeiros.

A campanha acontece com muita transparência e cada família beneficiada assina um termo de recebimento.

A corrente do bem seguirá arrecadando doações para poder beneficiar ainda mais famílias atingida pelas Enchentes no Estado. Para participar, doações de qualquer valor podem ser realizadas pela chave PIX – CNPJ 05.018.166/0001-59 da Loja Maçônica Cidade das Hortênsias.