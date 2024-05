CTG Querência de Canela inicia a celebração dos seus 70 anos

O CTG Querência de Canela promove Festa Campeira como primeiro evento do seu septuagésimo aniversário no Parque de Rodeios Saiqui, de 31 de maio a 2 de junho.

O evento estava programado para o início do mês de maio, mas por em função das chuvas foi adiado.

Entre as atrações, haverá provas campeiras para todas as idades, desde o laço Piá até o Vaqueano, incluindo categorias para prendas, duplas, individuais e equipes. O ponto alto será a disputa pela Taça 70 anos. Outro destaque será a “laçada solidária”, na qual os laçadores não disputarão prêmios, mas contribuirão com 24 litros de leite, que será doada aos atingidos pela enchente. Com apenas 50 inscrições, todos os participantes ganharão ingressos de parques da cidade como o Big Land, Mundo Gelado, Bondinhos Aéreos, Roda Gigante Roda Canela e Alpen Park.

Rememorando a sua história, o CTG Querência foi fundado em 22 de julho de 1954, quando 25 cidadãos se reuniram no Esporte Clube Serrano para estabelecer um centro de tradições gaúchas. Sylvio Hoffmann foi o coordenador e mentor deste movimento tradicionalista e Antônio Boeira dos Reis foi aclamado como patrão dos trabalhos, enquanto Guilherme Oscar Bauer assumiu a secretaria das reuniões. O nome “Querência” foi escolhido por representar o vínculo profundo dos gaúchos com sua terra natal, seu chão amado, e desde então, o lema “Longe ou perto do pago, sempre Gaúcho” tem sido o norte da entidade.

A primeira patronagem do CTG Querência contou com figuras ilustres como o Patrão Dr. Pedro Sander, o 1º Capataz Sylvio Hoffmann, o 2º Capataz Antônio Boeira dos Reis, o 1º Sota Capataz Guilherme Oscar Bauer, o 2º Sota Capataz Vicente Santos, o 1º Agregado das Pilchas Ingo Lied e o 2º Agregado das Pilchas Rony Hoffmann. No Conselho de Vaqueanos, estavam presentes Danton Corrêa da Silva, Gabriel de Moraes Velho, Arquimimo Alves da Silveira, Silvino Rafael Zanatta, Constantino Fernandes Raymundo, Dante Bertolucci e Emilio Dienstmann.

Os 70 anos do CTG Querência serão um marco na história, reunindo os apaixonados pela cultura gaúcha. Os eventos planejados têm como objetivo reviver as tradições, compartilhar experiências, celebrar conquistas e honrar o legado deixado pelos seus fundadores.

Em relação ao evento o patrão Jeferson comenta: “este fim de semana marcará, para nós, a retomada da vida dentro da normalidade possível. Todos os gaúchos estão consternados com o que aconteceu, mas seguir em frente é necessário, pois rodeio também gera emprego e emprego gera dignidade”.

O CTG Querência persiste em sua missão de preservar e valorizar a cultura gaúcha, inspirando as futuras gerações a manterem viva essa rica herança.