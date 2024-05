Definidos confrontos das oitavas da Terceira Divisão de Canela

Jogos eliminatórios iniciam na próxima segunda-feira (3)

A última rodada da fase classificatória do Campeonato Municipal de Futsal – 3ª Divisão de Canela aconteceu na noite desta quarta (30), reservando algumas surpresas.

Abrindo a noite, o União Rancho Grande confirmou a primeira colocação do grupo A, ao vencer o River/Bona Tintas por 4 x 2, atingindo 21 pontos. Assim, o URG finalizou a 1ª fase com 100% de aproveitamento e melhor campanha geral. O River estacionou nos 15 pontos, ficando com a terceira colocação do Grupo A.

No segundo confronto, o Rio Branco avançou para o segundo lugar do Grupo A, ao vencer o Sonho Olímpico por 7 x1.

A última vaga para as oitavas ficou com o Mercado São Rafael, que venceu o Santa Catarina por 2 x 0 e conquistou o quarto lugar do grupo B.

Por fim, fechando a rodada, o JA Futsal precisa vencer o Juventus, para empatar em pontos com a Galera da Estevão DBZ, mas não poderia levar dois gols ou mais. Mas, a partida encerrou 6 x 2 para o JA que ficou na segunda colocação do Grupo B.

Desta forma, ficaram definidos os confrontos das oitavas de final, que acontecem a partir da semana que vem, com os seguintes jogos:

Segunda (3) – a partir das 19h

– Ancora C x River/Bona Tintas

– JA Futsal x MB Sports

– Real Matismo x Mercado São Rafael

– GDE – DBZ x MV Futsal

Quarta (5) – a partir das 19h

– União Rancho Grande x Garfo & Bombacha

– Galera da Estevão x Del Trago Futsal

– Certinho Evento x Atlético Canelense

– Rio Branco x Amigos do Brasil

As quartas de final acontecem na sexta (7).