Passaporte Aumigos do Bart: campanha do Alpen Park vai reverter receita para causa animal

O Alpen Park, complexo de aventura e diversão para toda a família localizado em Canela, vai reverter 10% da receita líquida das vendas de passaportes de junho para a causa animal. Com a campanha AUmigos do Bart, o parque busca ajudar associações que atendem animais desamparados por conta das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Todos os passaportes AUmigos do Bart adquiridos antecipadamente em junho terão validade de um ano, ou seja, até junho de 2025. Moradores de Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Três Coroas e São Francisco de Paula têm 50% de desconto em junho e a compra do passaporte também reverte para a causa.

O diretor do Alpen Park, Renato Fensterseifer Junior, destaca que o repasse para a causa animal tem relação com o simpático cão Bart. “Nosso mascote é um cachorro da raça São Bernardo. O Bart faz parte do cotidiano do parque e, quando pensamos na ação, buscamos algo que tivesse sintonia com a personalidade dele. São diversas as frentes de ajuda e todas são fundamentais para retomarmos a normalidade”, afirma Fensterseifer.

SOBRE O ALPEN

O Alpen Park está localizado na rodovia Arnaldo Oppitz, 901, a cinco minutos do Centro de Canela, e oferece opções para toda a família. Com entrada gratuita, o visitante paga apenas pelas atrações que escolhe usufruir. O estacionamento custa R$ 20,00. No Passaporte AUmigos do Bart, para os aventureiros que têm mais de 1,30m, estão inclusas as seguintes atividades: Trenó, Alpen Blizzard (Montanha Russa), Alpen Motion (cinema 4D), Alpen Interactive (jogo interativo), Alpen Car (carrinho de Bate-Bate) e Alpen Turbo Drop (torre de queda livre). Já para quem tem entre 0,80m e 1,29m, o passaporte contempla as seguintes atividades: Trenó, Alpen Motion (cinema 4D), Alpen Car (carrinho Bate-Bate) e Alpen Kids. Nessa categoria, a criança deve estar acompanhada de um adulto com ingresso. As atividades dos passaportes podem ser repetidas quantas vezes quiser e, além delas, é possível adquirir atrações extras, como Arvorismo, Tirolesa e Quadriciclo. A campanha é válida para compras do Passaporte AUmigos do Bart no site www.alpenpark.com.br e na bilheteria do parque.