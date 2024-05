Skyglass Canela prorroga campanha de arrecadação de alimentos

Com a proposta de ajudar vítimas das fortes chuvas no Rio Grande do Sul, o Skyglass Canela prorrogou sua campanha solidária até 30 de junho de 2024. Os visitantes gaúchos que levarem um quilo de alimento ou ração para pet pagam a tarifa de meia entrada para qualquer idade.

Em sua segunda edição, a Campanha Solidária do Skyglass já arrecadou mais de uma tonelada de alimentos. Na primeira etapa de doações, foram beneficiados o Oasis Santa Ângela e o Centro Social Padre Franco, ambos de Canela. Cada entidade recebeu aproximadamente 500 quilos de alimentos. O mascote do parque, o simpático quati Gumercindo, visitou os dois locais e recebeu o abraço carinhoso das vovós do lar e das crianças atendidas no Padre Franco.

Para participar da promoção e ter direito ao desconto, além da doação do alimento, é necessário apresentar comprovante de residência e um documento com foto. Os acompanhantes também devem levar um quilo de alimento. O desconto é aplicável somente sobre a tarifa da bilheteria e não é acumulativo com outras promoções. Não é aplicado na compra de voltas adicionais no Abusado. Também não é válido para ingressos comprados em outro local que não seja a bilheteria do parque no ato da apresentação dos comprovantes e entrega dos alimentos ou ração.