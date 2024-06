Acidente causa morte de duas pessoas na BR-285, em Bom Jesus

Outras duas pessoas foram socorridas em estado grave. No sábado, em Jaquirana, um homem morreu após perder o controle do veículo na RS-110.

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de duas pessoas neste domingo (2), no km 71 da BR-285, em Bom Jesus. A colisão frontal ocorreu por volta das 15h50, nas proximidades de Passo do Governador, e foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O acidente envolveu um automóvel Fiat Punto, que seguia no sentido Bom Jesus-Vacaria, e um Volkswagen Polo, que transitava no sentido contrário. Ambos os veículos com placas de Vacaria.

A passageira do Punto, de 37 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi socorrida e levada ao hospital em Vacaria, onde acabou falecendo. O motorista do Punto, de 41 anos, também foi levado em estado grave ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

As ocupantes do Polo, a motorista de 22 anos e a passageira de 23 anos, foram socorridas em estado grave e encaminhadas para a unidade hospitalar. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.

Morte em Jaquirana

Na noite de sábado (1°), José Edisio Fogaça e Silva, de 29 anos, faleceu após perder o controle de seu veículo no km 39 da RS-110, em Jaquirana, na Serra Gaúcha. A vítima dirigia um Gol no sentido São Francisco de Paula a Jaquirana.

O veículo saiu da pista para a esquerda, caiu em um barranco e capotou. Com o impacto, Silva foi arremessado para fora do carro e morreu antes da chegada dos socorristas. As autoridades estão investigando as causas do acidente, que não envolveu outros veículos.

Fonte: Leouve