Escolas estaduais do Vale do Paranhana e Serra receberão R$ 560 mil para obras emergenciais

Valores foram divulgados em reunião na tarde de hoje (03), do Deputado Joel Wilhelm com a Secretária Estadual Raquel Teixeira.

As escolas da rede estadual do Vale do Paranhana e Serra receberão novos recursos financeiros para a realização de obras emergenciais tendo em vista os danos causados pela enchente ocorrida no mês de maio. Os recursos poderão ser utilizados ao longo de todo o ano e serão depositados diretamente para a escola realizar as melhorias que julgarem necessárias junto as salas de aula, refeitórios, cozinhas, ginásios, telhados, redes elétricas e hidráulicas, entre diversas outras ações.

Os valores estão previstos na Portaria n° 485/2024 de 31 de maio do corrente ano publicada pela SEDUC – Secretaria Estadual da Educação.

Conforme mencionou o deputado Joel Wilhelm, “sabemos que o momento é de extrema dificuldade para toda comunidade escolar que foi afetada pela enxurrada, e acredito que esses recursos repassados de maneira direta para escola ajudarão com a retomada da normalidade.” O deputado ainda ponta que “a partir dessa semana começarão a ser realizadas vistorias pela SEDUC nas referidas escolas para a compra de equipamentos e materiais que se perderam durante a enchente.”

A Secretária da Educação, Raquel Teixeira frisou o compromisso de atender as escolas que foram atingidas, “precisamos ser ágeis no processo pois temos inúmeras escolas em nosso Estado que precisam de melhorias neste triste momento. O Estado do RS não vai medir esforços para atender a todos da nossa comunidade escolar.”

Escolas que serão beneficiadas neste primeiro momento:

Igrejinha:

Instituto Educacional Olivia Lahn Hirt – R$ 80.000,00

Esc. Est. Ens. Fund. Figueiras – R$ 20.000,00

Esc. Est. Ens. Fund. Promorar – R$ 40.000,00

Taquara:

Esc. Est. Ens. Med. Felipe Marx – R$ 20.000,00

Esc. Es.t Ens. Med. Prof. Hermínia Gaewersen Marques – R$ 20.000,00

Esc. Est. Ens. Fund. Dr Breno Oswaldo Ritter – R$ 20.000,00

Esc. Est. Ens. Fund. Rodolfo Von Ihering – R$ 20.000,00

Três Coroas:

Col. Estadual Doze de Maio – R$ 80.000,00

Parobé:

Esc. Est. Ens. Med. Engenheiro Parobé – R$ 20.000,00

Col. Estadual João Mosmann – R$ 20.000,00

Esc. Es.t Ens. Med. Adelina da Cunha – R$ 20.000,00

Esc. Est. Ens. Fund. Nilo Carlito Koetz – R$ 20.000,00

Sapiranga:

Esc. Est. Ens. Fund. Almeida Júnior – R$ 20.000,00

Araricá:

Esc. Est. Ens. Fund. José de Oliveira Neto – R$ 20.000,00

Canela:

Esc. Est Ens. Med. Danton Correa da Silva – R$ 20.000,00

São Francisco de Paula:

Esc. Est Ens. Fund. Cristino Ramos – R$ 20.000,00

Esc. Est. Ens. Fund. Olímpio Soares Pinto – R$ 20.000,00

Esc. Est. Ens. Fund. Monsenhor Armando Teixeira – R$ 40.000,00

Esc. Est. Ens. Fund. Orestes Leite – R$ 20.000,00

Col. Estadual José de Alencar – R$ 20.000,00