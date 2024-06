Hotéis do Sesc/RS em Gramado e Torres são premiados no Travellers’ Choice 2024 

Organizado pelo portal TripAdvisor, prêmio leva em consideração as avaliações dos próprios hóspedes

Os hotéis do Sesc/RS de Gramado e Torres foram premiados no Travellers Choice 2024, organizado pelo TripAdvisor – maior site de pesquisas de viagens do mundo. A premiação é a única na indústria do turismo que leva em consideração as avaliações realizadas pelos próprios hóspedes ao longo dos últimos 12 meses, referentes ao ano anterior.

Vencedor do prêmio pelo quarto ano seguido, o Hotel Sesc Gramado (Av. das Hortênsias, 4150) conta com uma ampla estrutura e todo o conforto e praticidade para um bem-estar completo. Entre os atrativos oferecidos aos hóspedes estão: cadeiras de massagem, sala fitness, espaço conforto, piscina térmica, sala de jogos, bar, cyber, brinquedoteca e playground para as crianças. Além disso, o local também é pet friendly. Interessados em saber mais podem acessar o site www.sesc-rs.com.br/hotel-sesc-gramado. A comercialização das reservas é feita em qualquer Unidade Sesc/RS ou na Central de Vendas, pelo telefone (54) 3905-3500, pelo Whatsapp (54) 39053561 ou pelo e-mail reservasgramado@sesc-rs.com.br.

Com uma pensão completa, que inclui café da manhã, almoço e jantar aos hóspedes, o Hotel Sesc Torres (Rua Plínio Kroef, 465), no Litoral Norte, conta com piscinas internas e externas, quadra poliesportiva, saunas, academia, sala de leitura e também é pet friendly. Vencedor na premiação em 2020, o espaço volta a conquistar a distinção neste ano. As reservas podem ser realizadas pelo site www.sesc.com.br/unidade/hotel-sesc-torres/, em qualquer Unidade do Sesc/RS, ou pela Central de Venda no telefone (51) 3626-9400 ou e-mail reservastorres@sesc-rs.com.br.

Turismo Sesc – Para proporcionar descanso, lazer e estimular o conhecimento histórico, cultural e social, o Sesc/RS conta com três hotéis – Gramado, Torres e Porto Alegre – com ampla infraestrutura, além de diversos conveniados em todo o Estado e no Brasil, para os viajantes curtirem a família, os amigos e aproveitarem a vida. Também oferece pacotes turísticos com saídas de diferentes regiões do Estado, com destinos variados e condições de pagamento facilitadas.