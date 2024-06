Moção de Apoio à anistia das parcelas da dívida pública do RS com a União

Foi votada e aprovada por unanimidade na sessão ordinária desta segunda-feira, dia 3, na Câmara de Vereadores de Gramado, uma Moção de Apoio para a anistia das parcelas da Dívida Pública do Estado do Rio Grande do Sul com a União, pelo período de 36 meses, a fim de proporcionar alívio em suas finanças.

De acordo com a proposição, a medida “é urgentíssima para a mitigação e enfrentamento dos danos decorrentes da calamidade pública ocorrida na região.” A Moção de Apoio é de autoria do vereador Rodrigo Paim (MDB) e foi assinada por todos os parlamentares.