São Francisco de Paula recebe especialistas para avaliar áreas afetadas pelas chuvas no Salto 

Nesta terça-feira (4), pesquisadores do Serviço Geológico do Brasil (SGB) estiveram em São Francisco de Paula para realizar avaliação técnica pós-desastres na localidade do Salto. A visita tem como objetivo analisar os processos geológicos e hidrológicos decorrentes das recentes chuvas intensas e avaliar a existência de outras áreas com instabilidade geológico-geotécnica, sujeitas a alagamentos, deslizamentos e outros movimentos de massa.

A partir das informações coletadas, a empresa deve elaborar nos próximos dias relatórios técnicos da região, com dados sobre os riscos geológicos e as áreas mais suscetíveis a desastres naturais. Esses relatórios servirão de base para a elaboração de planos de prevenção, mitigação e resposta a desastres, com o objetivo de garantir a segurança da população. A estimativa é de que o documento esteja pronto até a próxima segunda-feira (10).

O Coordenador da Defesa Civil do Município Tenente Rangel acompanhou a visita dos especialistas e reforçou a importância das ações em andamento para a segurança da população. “A avaliação dos técnicos do SGB, aliada às medidas já tomadas, contribui para um diagnóstico preciso da situação e para a implementação de ações preventivas eficazes”, afirmou o Tenente Rangel.

Município já realizou medidas para controle de rachaduras

Estudo preliminar realizado no dia 14 de maio pela empresa FGS Geotecnia, indicou as principais medidas de prevenção que o Município deve adotar de imediato. De acordo com a Secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade Michele Knob Koch, ações como realocar os moradores para locais seguros e o selamento das trincas existentes, para evitar a infiltração de água e a erosão do solo, já foram adotadas.

“A ideia é contratar um mapeamento topográfico mais detalhado da encosta, incluindo o registro de fissuras, trincas, nascentes e outras anomalias relacionadas à deformação do terreno. Esse mapeamento servirá como base para a elaboração de um plano de mitigação de riscos completo, garantindo a segurança dos moradores e a estabilidade da encosta”, destacou a Secretária.