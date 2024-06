Vitivinícola Jolimont leiloa vinhos raros para apoiar às vítimas das enchentes no RS

O leilão do rótulo ícone Intendente, vinho fino tinto seco que mistura as uvas cabernet, merlot e tannat, acontece por meio das redes sociais da marca.

A Vitivinícola Jolimont, com o intuito de seguir criando ações e iniciativas que visam apoiar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, promoverá um leilão do rótulo Intendente, das safras raras 2009, 2012 e 2015. A ação acontece no perfil do Instagram da marca (@jolimontvinicola), a partir das 9h do dia 9 de junho e valerá até às 23h59 do dia 10 de junho. De acordo com o CEO da Jolimont, Wagner Manetti Motta, a Região das Hortênsias precisa de toda essa solidariedade para retomar as atividades que movimentam a economia. “Cada garrafa arrematada é um passo a mais na retomada da normalidade das atividades. Por isso, todo o lucro arrecadado no leilão será destinado para apoiar a causa” – afirma.

Premiado internacionalmente, o Vinho Tinto Intendente Jolimont foi eleito o melhor do Brasil no Vinus 2022, concurso internacional de vinhos e licores, realizado em Mendoza, na Argentina. É produzido no Rio Grande do Sul e seu rótulo traduz a essência da personalidade do gaúcho aguerrido, estando entre os 101 vinhos brasileiros ícones do livro Michael Waller. Composto pelo chamado “blend da nobreza”, mistura as uvas Cabernet Sauvignon, Merlot, Tannat e Cabernet Franc, um tributo à tradição vinícola da Serra Gaúcha. As três safras que participam do leilão são extremamente raras, principalmente a de 2009, que já não é mais comercializada nas lojas físicas ou e-commerce da Jolimont.

Os interessados em participar deverão responder o card oficial do leilão que será postado no feed e nos stories do perfil da Jolimont no Instagram (@jolimontvinicola). A resposta será via direct e o lance silencioso. Cada lance deverá corresponder a um vinho de uma safra, caso o participante queira tentar as três safras, deverá dar três lances. O vencedor será o dono do maior lance dentro do período de duração da ação, podendo ser até três vencedores distintos (um para cada garrafa). Em seguida, a equipe da Jolimont entrará em contato com o vencedor para informá-lo da conquista. O pagamento será feito via Chave PIX Solidária da Jolimont – criada para angariar doações para as pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul -, e confirmará a participação e a entrega do vinho. Outras informações podem ser acompanhadas no perfil da marca no Instagram.

SOBRE A JOLIMONT:

A vitivinícola Jolimont é uma das vinícolas mais visitadas do Brasil e recebe anualmente mais de 200 mil visitantes de todos os estados brasileiros e também do exterior. A empresa figura na segunda colocação do ranking de Melhores Vinícolas e Adegas do Brasil, do Tripadvisor, e tem como compromisso a democratização do vinho. Para isso, oferece diferentes opções de visitação e experiências inovadoras voltadas ao enoturismo, como a degustação de produtos com harmonização e a tradicional pisa de uvas, que ocorre o ano inteiro. Localizada no Morro Calçado, em Canela (RS), na Serra Gaúcha, a vitivinícola atua com venda direta ao consumidor final, possui cerca de 16 lojas entre o município sede e Gramado, além das vendas por e-commerce. São mais de 70 produtos no portfólio com rótulos de destaque internacional, com premiações em países como Inglaterra, Itália, França, Argentina, Espanha, Portugal, Canadá e Grécia. Para saber mais acesse www.vinicolajolimont.com.br ou acompanhe os principais lançamentos através do @jolimontvinicola nas redes sociais.