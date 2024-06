Checamos: quadra do sindicato não é ginásio e não custará R$ 1 milhão

Trouxemos exemplo atual de complexo esportivo iniciado no Estado para comparação

O Ginásio Municipal, sonho de esportistas canelenses, segue ameaçado, após a Prefeitura de Canela entrar com um pedido na Câmara de Vereadores para que o recurso de R$ 9 milhões, destinado a construção da estrutura esportiva, seja alocado em outras áreas, como a recuperação de estragos causados pela chuva.

Porém, apesar de necessário e urgente, o ginásio municipal não é tema de consenso entre os políticos locais, os quais, ao que parece, não veem no esporte uma área que merece investimento ou não tem conhecimento sobre a área, um verdadeiro celeiro de talentos para Região.

Desde março, quando se iniciou essa discussão no Legislativo, diversas declarações dos vereadores não parecem ter conexão com a realidade, ou completo desconhecimento. Uma delas, por mais de uma vez proferida pelo vereador Jerônimo Terra Rolim, dizia que o Sindicato dos Servidores Municipais de Canela estaria construindo um ginásio do mesmo tamanho do Ginásio Carlinhos da Vila (localizado na Vila Santa Marta, com mais de 1.800 metros quadrados, no qual estão ocorrendo as competições municipais), pelo valor de R$ 1 milhão.

A reportagem da Folha foi checar a informação e percebeu que a área atual do SSMC nem mesmo comportava uma construção deste tamanho, por este motivo, questionou a diretoria do que se tratava o projeto. O sindicato informou que está em andamento a construção de uma quadra poliesportiva coberta e uma espécie de salão de festas, para atender aos associados, o que é uma baita iniciativa e merece palmas, mas que nada tem a ver com um ginásio de esportes.

Confira a nota do SSMC

No ano de 2023 o Sindicato dos Servidores de Canela iniciou a construção de uma quadra e de um novo salão de festas, visando oferecer uma melhor infraestrutura para os seus associados. A obra está sendo custeada exclusivamente com recursos próprios da entidade e sem qualquer verba pública.

No decorrer dos últimos meses, foi cogitada a possibilidade de destinação de emendas parlamentares para uma futura obra de fechamento da quadra e construção das arquibancadas, o que não se concretizou.

Não procede a informação de que o ginásio a ser construído pelo Sindicato teria o custo de um milhão de reais.

Embora o Sindicato seja absolutamente favorável a fiscalização das verbas públicas, necessário para o equilíbrio democrático, manifesta o seu descontentamento com a tentativa de colocação das obras de melhorias que estão sendo realizadas com recursos próprios, reitera-se, no seio da controvérsia política existente sobre a questão do ginásio municipal, questões absolutamente dissociadas.

Exemplo de Três de Maio, na fronteira Oeste do Estado

Para não dizer que não falei de Flores, a reportagem traz o exemplo atualizadíssimo do Município de Três de Maio, na Fronteira Oeste do Rio Grande Sul. Com população estimada de 23.846 habitantes e um PIB estimado de R$ 1.146.342,36 (80º do Estado, contra R$ 1.243.847,29 de Canela, 72º do Estado), está, no momento em que você lê esta coluna, trabalhando na primeira fase da construção de seu Complexo Esportivo e Cultural de Três de Maio, que terá um investimento de cerca de R$ 12 milhões.

A obra prevê a construção de um ginásio esportivo, com uma quadra com as metragens oficiais exigidas para campeonatos de todas as modalidades e arquibancada com capacidade para mil pessoas, e de um Centro Cultural para shows e eventos, incluindo oito salas multiuso que poderão acolher oficinas e clubes para os estudantes da rede municipal. Tudo com 4.500 metros quadrados, podendo sediar eventos de grande porte, incluindo sala de imprensa, copa/bar, lounge, bilheteria, depósito de materiais e telão central em cima da quadra.

A licitação da 1ª fase encerrou há menos de 30 dias e a construção já começou.

Abaixo, algumas fotos do projeto de Três de Maio. Ou seja, nossos R$ 9 milhões são mais que suficientes para construir um belo ginásio em Canela. Se colocarmos um pouco mais de valor, poderíamos ter uma estrutura que nenhum município tem na Região, nem mesmo Gramado.

Chegou a hora de deixarmos o complexo de vira-latas de lado e batermos o pé para garantir essa estrutura, começando por exigir de nossos vereadores que votem não para mexer no recurso do Ginásio.