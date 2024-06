Espetáculo “Khaleh”, de Aline Tanaã, circulará por seis cidades da Serra Gaúcha

Caxias do Sul, Garibaldi, São Marcos, Antônio Prado, Canela e Bento Gonçalves recebem o circuito

Caxias do Sul e mais cinco cidades da Serra Gaúcha recebem, até o fim de agosto, a circulação do espetáculo “Khaleh”, de Aline Tanaã. No próximo sábado (15), é a vez do Didarte Centro Cultural, em Garibaldi, receber o circuito. A apresentação, aberta à comunidade, inicia às 19h30. Mais cedo, das 8h às 12h, Tanaã ministra a oficina”Rito, Riso e Ventre”, voltada à comicidade e ao protagonismo feminino/materno. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/oficina-rito-riso-e-ventre-com-aline-tanaa-projeto-khaleh-circular/2479919.

Nos próximos meses, a montagem também passará por São Marcos, Antônio Prado, Canela e Bento Gonçalves. As sessões do espetáculo são acompanhadas de bate-papo, a fim de aprofundar as reflexões da peça e promover o diálogo entre artista e público. Ao todo, serão 10 apresentações. A circulação teve sessão de pré-estreia no distrito caxiense de Vila Oliva, dia 11 de maio, com arrecadação de donativos para as vítimas das enchentes no Rio no Grande do Sul.

Inspirado no livro “A Ciranda das Mulheres Sábias”, da psicanalista Clarissa Pinkola Estés, a peça traz uma abordagem acerca dos arquétipos femininos, em especial o da Grande Mãe, relacionando à sobrecarga do planeta Terra com a invisibilidade da maternidade. Khaleh é uma palavra de origem iraniana que significa intimidade familiar, especial e carinhosa, ou afinidade psíquica com outra alma. No palco, Aline Tanaã interpreta uma guardiã, que conduz o público por histórias emolduradas por outras histórias, utilizando-se de objetos cênicos, máscaras e a comicidade da palhaçaria. O trabalho, quase sem falas, utiliza a dramaturgia silenciosa e o humor como ferramentas de expressão.

“A expectativa pela circulação é imensa, pois é só no encontro com o público que o teatro encontra sentido. Neste caso caso ainda mais, pois o espetáculo traz temas super atuais e necessários, como ecofeminismo, ecologia, igualdade de gênero e outros temas que vivemos diariamente. O ‘Khaleh’ tem me acompanhado no meu processo de crescimento e amadurecimento como mulher. Neste novo momento, o trabalho tem refletido muito o nosso tempo, no sentido de expandir a reflexão para a nossa relação com a Terra e com o local que habitamos”, explica Tanaã.

A primeira versão do espetáculo estreou em 2016, após ser agraciado com o Prêmio Anual de Incentivo à Montagem Teatral, da Secretaria Municipal da Cultura de Caxias do Sul, no ano anterior. Foram duas temporadas de circulação, incluindo passagem pelo Porto Alegre em Cena: Festival Internacional de Artes Cênicas. Após um período de quatro anos sem apresentações, a montagem foi reformulada e voltou aos palcos em 2022, rendendo os prêmios de Melhor Espetáculo de Júri Popular, Melhor Atriz e Melhor Caracterização no 4º Festival de Teatro de Capão da Canoa. Desde sua estreia, o “Khaleh” já foi assistido por mais de 2 mil espectadores.

Com 40 minutos de duração, o espetáculo é dirigido por Aline Tanaã e Carolina Garcia Marques. Carolina foi diretora da primeira versão do “Khaleh” e retorna para a manutenção artística da peça. O também ator Darlan Gebing assina como assistente de direção e ensaiador. Bonecos, máscaras e objetos cênicos foram produzidos por Marcos Nicolaiewsky. A ficha técnica conta ainda com Cristina Lisot na concepção de figurino e trilha sonora original de Grasiela Müller.

“O teatro é uma arte viva e gosto muito desse processo de refinamento que acontece na medida que o trabalho amadurece. Nesta nova versão, buscamos uma melhora estética e também um aprofundamento da reflexão. Tenho buscado dar mais corpo ao arquétipo da Mãe Terra, visto que traz uma perspectiva do ecofeminismo, tema que tenho ampliado nos meus estudos teóricos dentro da psicologia e também da cena”, explica a protagonista.

Além das apresentações do espetáculo, o projeto também contempla outras duas edições da oficina “Rito, Riso e Ventre”. A próxima turma será no dia 10 de agosto, no Teatro do Sesc, em Caxias do Sul. Por fim, está prevista uma edição no Instituto Rosa del Este, que atende mulheres vítimas de violência. O projeto Khaleh Circular tem financiamento da Lei Municipal de Incentivo à Cultura (LIC) de Caxias do Sul. Apoio cultural: Randoncorp, Villagio Caxias e Caminho Rede de Ensino. Apoio: Sesc RS.

Serviço

:: O que: circulação do espetáculo “Khaleh”, de Aline Tanaã.

:: Quando: 15 de junho (sábado), às 19h30.

:: Onde: Didarte Centro Cultural (Rua João Goulart, 20, bairro Glória), em Garibaldi.

:: Duração: 40 minutos.

:: Classificação etária: 12 anos.

:: Quanto: entrada gratuita.



Calendário da circulação

:: 22 de junho, sábado, 16h: Fluência Casa Hip Hop (Caxias do Sul)

:: 29 de junho, sábado, 19h30: Espaço Oásis (São Marcos)

:: 01 de julho, segunda, 8h30: Salão Paroquial de Fazenda Souza (Caxias do Sul)

:: 07 de junho, domingo, 19h30: Espaço Cultura (Antônio Prado)

:: 08 de julho, segunda 14h30: Salão Paroquial de Forqueta (Caxias do Sul)

:: 08 de agosto, quinta, 19h30: Teatro do Sesc (Caxias do Sul)

:: 09 de agosto, sexta, 19h: Palco da Feira do Livro (Canela)

Ficha técnica

:: Direção colaborativa: Carolina Garcia Marques e Aline Tanaã

:: Assessoria artística: Carolina Garcia Marques

:: Assistente de direção e ensaiador: Darlan Gebing

:: Dramaturgia: Aline Tanaã, livremente inspirada na obra “Ciranda das Mulheres Sábias”, de Clarissa Pinkola Estés

:: Atuação: Aline Tanaã

:: Bonecos, máscaras e objetos cênicos: Marcos Nicolaiewsky

:: Concepção de figurino: Cristina Lisot

:: Trilha sonora original: Grasiela Müller

:: Operação de som e luz: Angelita Bianchetti

:: Arte gráfica: Metrópole Comunicação

:: Assessoria de imprensa: Sublinha! Comunicação

:: Registro fotográfico: Tatieli Sperry Monteiro

:: Contabilidade: Juarez Barazetti

:: Produção: Gabriel Zeni

:: Financiamento: Lei Municipal de Incentivo à Cultura (LIC) de Caxias do Sul

:: Apoio cultural: Randoncorp, Villagio Caxias e Caminho Rede de Ensino

:: Apoio: Sesc RS