Faccat oferece curso de capacitação para cuidadores de idosos

A população brasileira está envelhecendo e um novo cenário populacional está surgindo. Pensando nesta nova realidade, os acadêmicos do curso de Enfermagem, da disciplina “Saúde da Pessoa Idosa”, estão organizando uma capacitação voltada para cuidadores de idosos. A atividade está sob a supervisão da enfermeira docente Gisele Cassão e ocorrerá no sábado, dia 22 de junho, das 8h às 12h e das 13h às 17h, no campus das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat).

De acordo com a Comissão Organizadora, a capacitação é destinada a pessoas que já atuam no cuidado com idosos, mas que não possuem formação técnica em enfermagem.

“Reconhecendo a importância de um cuidado específico, acolhedor, integral e humanizado para os idosos, a proposta visa aprimorar as habilidades dos cuidadores que já possuem experiência prática nesse campo”, explica a professora Gisele Cassão.

Uma particularidade da iniciativa é o caráter solidário. Embora a participação na capacitação seja gratuita, os organizadores sugerem que os participantes contribuam doando 1 litro de leite de caixinha no dia do evento. As doações serão destinadas a uma Instituição de Longa Permanência (ILPI) no município de Taquara, reforçando o compromisso da Faccat não apenas com a formação profissional, mas também com o bem-estar da comunidade.

Para aqueles interessados em participar, as inscrições podem ser realizadas por meio do site da Faccat ou presencialmente na Secretaria do campus.

Inscrições até o dia 19 de junho em www.faccat.br/cursoseeventos .