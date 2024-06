Ministro do Turismo leva ações da Pasta para as cidades gaúchas de Gramado e Canela focando na reconstrução do estado, por meio do turismo

Celso Sabino vai sobrevoar os municípios e se reunir com representantes do setor, quando apresentará ações do MTur voltadas à retomada econômica local

O ministro do Turismo, Celso Sabino, estará, nesta quarta-feira (05.06), nas cidades de Gramado e Canela, no Rio Grande do Sul. Além de sobrevoar as áreas atingidas pelas chuvas nos dois municípios, Sabino se reunirá com representantes locais do setor para levar projetos do MTur que contribuem para a reconstrução do estado, por meio do turismo.

Serão apresentadas ações da Pasta, como a disponibilização de um total de R$ 200 milhões do Fundo Geral de Turismo (Novo Fungetur). A linha de crédito proporciona financiamentos em condições especiais a empreendedores turísticos privados prejudicados. Celso Sabino atenderá a imprensa no início do evento, às 13h.

SERVIÇO:

Data: 05/06/2024

Horário: 13h

Endereço: Hotel Buona Vitta – Estr. Profa. Elvira Apolo Benetti, 150 – Carniel, Gramado – RS, 95670-000

Assessor do MTur em viagem: Fábio Marques – (61) 98103-7850