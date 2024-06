Prefeitura recebe visita técnica do Serviço Geológico do Brasil e discutem mapeamento de áreas de risco em Canela

A Prefeitura de Canela recebe até 10 de junho pesquisadoras do Serviço Geológico do Brasil (SGB) em uma visita técnica, com o objetivo de aprofundar o mapeamento das áreas de risco no município. O primeiro encontro com a gestão e Defesa Civil Municipal aconteceu na tarde de ontem (4/6) na Secretaria de Meio Ambiente.

O encontro se concentrou em discutir projetos e iniciativas relacionadas a questões geológicas, abordando situações mais recentes em Canela, devido às fortes chuvas, como deslizamentos de terra, alagamentos, rachaduras de solo, entre outros fatores que representam riscos para a população.

A equipe realizará um estudo minucioso em setores com risco geológico significativo, especialmente em locais propensos a movimentos de massa e alagamentos. O trabalho inclui detalhamento das áreas, fornecendo informações como o número de moradias, a tipologia do processo e sugestões de intervenções.

O estudo será elaborado em consonância com as diretrizes e objetivos estabelecidos pela Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, instituída pela Lei 12.608/2012, e objetiva subsidiar a tomada de decisões assertivas relacionadas às políticas de ordenamento territorial e prevenção de desastres. As setorizações de áreas de risco geológico são desenvolvidas em parceria com a Defesa Civil municipal, exclusivamente em regiões onde existem edificações nas quais há permanência humana e cartografar áreas de risco alto e muito alto.

Os resultados incluem mapas de áreas de risco, relatórios técnicos e arquivos vetoriais. Esses documentos, compartilhados com os municípios, alimentam um banco de dados para monitoramento e alerta de desastres. A abordagem destaca a importância da análise local para compreensão eficaz das áreas de risco.