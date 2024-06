Projeto “Polícia Comunitária” realiza concurso de redação na EMEF Severino Travi, em Canela

O Projeto “Polícia Comunitária”, da DP Canela juntamente com o Programa Papo de Responsa da 2ª DPRI – Gramado, através dos Policiais Civis Sílvia Berro e Mauricio Viegas – DP Canela, realizou concurso de redação na EMEF Severino Travi, em Canela.

Participaram alunos do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental, onde desenvolveram o tema: “Como acabar com o Bullying e o Cyberbullying na escola”. A ação contou com 136 redações, sendo selecionados 04 trabalhos (01 redação para cada turma).

A premiação contou com uma tarde no Parque da NASA (Space Adventure), em Canela e um rodízio de pizza na Kongo Pizzaria temática, em Gramado.

O momento foi marcado por muita emoção, diversão e conhecimento.

Nossos agradecimentos ao Delegado Vladimir – DP Canela, à direção da Escola Severino Travi, aos alunos, a nossa amiga e fotógrafa oficial do Papo de Responsa Canela – Márcia “nega”, à Kongo Pizzaria e ao Space Adventure (Parque da NASA) por acreditarem no projeto e proporcionarem memórias a todos nós.