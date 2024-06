Emater promove Curso de Boas Práticas de Produção, Manipulação, Atendimento e Legislação

Treinamento visa orientar agricultores que se inscreveram para participar da Festa Colonial



A consolidação de um evento que cresce a cada edição exige requisitos que necessitam de uma capacitação mais profissionalizada a fim de garantir qualidade nos produtos oferecidos. Visando essa capacitação, o Escritório Municipal da Emater realizou na tarde de quarta-feira (5/6), no Cidica, o Curso de Boas Práticas de Produção, Manipulação, Atendimento e Legislação que teve como palestrante o extensionista Médico Veterinário Ricardo Capelli, do Escritório Regional da EMATER/RS-ASCAR de Caxias do Sul e instrutor do Centro de Treinamento de Agricultores de Fazenda Souza (CEFAS).

“Esse curso é de grande importância para que os agricultores possam atender melhor seus clientes e alavancar suas vendas com um produto de qualidade, principalmente na Festa Colonial”, diz o Alexandre Meneguzzo, extensionista rural e chefe da Emater em Canela.



A secretária adjunta do Turismo e Cultura Gabriela Friso falou ser fundamental para cada produtor ter conhecimento das boas práticas de fabricação para que seu produto final seja um produto de qualidade. “Os alimentos necessitam de procedimentos a fim de garantir a segurança tanto no seu processo de manipulação quanto na higiene, a fim de evitar contaminações que podem ser prejudiciais ao público consumidor, e se isso acontecer, o expositor também perde, porque seu produto perde a confiança”, ponderou.



A Festa Colonial que em 2024 chega a sua trigésima edição acontecerá de 12 a 28 de julho na Praça João e estimula a economia local e dá suporte aos agricultores oferecendo um espaço onde eles possam comercializar e o público possa encontrar um produto de qualidade. “Esse treinamento é mais um apoio que esses produtores vêm recebendo para garantir um produto de qualidade e valorizar a identidade cultural de nossa cidade”, diz Alexandre.