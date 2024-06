BLOG DA TV MENORAH (www.tvmenorah.com.br/blogdatvmenorah/)

Alguma vez você já refletiu sobre quem é você? De onde você veio? Por que e para que está na Terra? Qual o seu destino? Essas são quatro perguntas fundamentais para qualquer ser humano. Esses questionamentos estão constantemente clamando por resposta no interior do homem.

A maior desgraça e tragédia que pode ocorrer na vida de uma pessoa não é a morte. Embora a maioria das pessoas tenha muito medo da morte, a maior tragédia que pode ocorrer na vida humana é nascer, viver e morrer sem descobrir o seu propósito. Isso sim é uma grande tragédia.

Imagine a seguinte situação: você vai a uma agência de venda de carros e compra um automóvel. Ao entrar no carro e abrir o porta-luvas, você encontra um livreto, o manual do fabricante. A pessoa que projetou e desenhou o carro é quem mais conhece o veículo, não é mesmo? Esse engenheiro conhece tudo a respeito do carro, sabe os pontos fortes e fracos e orienta, por meio do manual, como o dono do carro o deve usar, para que o veículo não apresente problemas.

Deus criou-nos, Ele é o nosso Criador. Ninguém conhece mais você do que Deus. Ele sabe tudo a seu respeito e Ele também enviou junto com você um “Manual do Fabricante” que é a Bíblia. Talvez esse manual esteja empoeirado em sua estante ou então aberto em alguma peça de sua casa como objeto de decoração. Porém, todo manual só tem eficácia quando lido por alguém. Por isso, neste dia, abra esse Manual, comece a buscar orientações em Deus de como viver neste mundo. Descubra quais são os valores divinos. Busque a revelação da sua identidade em Deus. Desvende o propósito que Deus tem para sua vida. Deus revelou-Se ao mundo pelo Seu Filho Jesus Cristo. Ele é o Único que lhe poderá revelar quem você é, para que você veio a este mundo e para onde você vai, porque está escrito: “… Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com ele, em glória” (João 14:6 e Colossenses 3:4).

Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

“Oração Apropriando-se do Escudo da Fé”

Amado Pai Celestial, pela fé aproprio-me da proteção do escudo da fé. Conto com a Tua santa presença para envolver-me como uma cápsula, oferecendo-me proteção total contra todos os dardos inflamados. Concede-me a graça de aceitar o Teu propósito que me aperfeiçoa ao permitir que algumas das flechas de satanás ultrapassem o escudo. Capacita-me a louvar-Te por isso. Ajuda-me a estar concentrado na Tua presença e não nos dardos do inimigo.

Em nome do Senhor Jesus Cristo, reivindico a proteção dos santos anjos para que me guardem e protejam dos ataques do reino de satanás. Que os anjos ministradores da parte de Deus estejam presentes para frustrar a estratégia do diabo de prejudicar a mim e a minha família. Aproprio-me da vitória do sangue do Senhor Jesus Cristo e a mantenho contra as tentativas de aproximação do maligno. Agradeço ao Senhor Jesus Cristo e o louvo pela minha vitória. Amém.