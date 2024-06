Vereador Marcelo Savi e PDT se manifestam contra mudança na destinação de verba do Ginásio

Após a entrada do PL 44 na Câmara de Vereadores, através do qual a Prefeitura e Canela pede que os R$ 9 milhões destinados a construção do Ginásio Municipal e R$ 800 mil para o Sonho de Natal tenham a sua destinação mudada para reserva de contingência, a ideia tem recebido diversas críticas da comunidade, inclusive de quem não pertence ao meio esportivo.

O vereador Marcelo Savi, membro do MDB e principal nome do partido para as eleições de outubro deste ano, já se pronunciou contra o projeto.

O PDT de Canela também emitiu nota oficial se posicionando contra o PL 44, indicando que os dois vereadores de sua bancada devem votar contra.

O PL 44 precisa de maioria simples para ser aprovada, ou seja, seis votos. No final da tarde desta quinta (6), deve acontecer uma reunião com a Prefeitura, onde lideranças do MDB vão pedir a retirada do projeto.

Caso obtenha parecer favorável nas comissões, o projeto pode ir à votação já na próxima segunda (10).