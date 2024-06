Feira de Ciências da Escola Municipal Dante Bertoluci encanta com variedade de temas

Na última quinta-feira (06), a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dante Bertoluci foi palco de um evento educacional que encantou alunos, professores e pais presentes. A Feira de Ciências, que envolveu estudantes do 1° ao 9° ano, destacou-se pela diversidade e profundidade dos temas abordados, refletindo o empenho dos alunos e a qualidade do ensino oferecido pela instituição.



O evento foi uma verdadeira celebração do aprendizado, onde temas simples e complexos coexistem harmoniosamente, proporcionando uma rica experiência educacional para todos os envolvidos. Os alunos mais novos, do 1° ao 3° ano, focaram em experimentos práticos e visualmente cativantes. Projetos como o plantio do feijão no algodão mostraram aos visitantes os primeiros passos do desenvolvimento de plantas, despertando o interesse pela biologia de maneira lúdica e acessível.

Os alunos mais velhos, aprofundaram-se em questões mais complexas e de relevância social. Entre os temas apresentados, destacaram-se projetos sobre primeiros socorros e bullying. Os estudantes montaram uma simulação de atendimento de emergência, onde demonstraram técnicas básicas de primeiros socorros, como a reanimação cardiopulmonar (RCP) e manobra em caso de engasgo de criança . “Esses conhecimentos podem salvar vidas. Queremos que todos saibam o que fazer em uma situação de emergência”, afirmou Danyelle Janaína dos Santos de Oliveira, uma das responsáveis pelo projeto. E no caso do bullying também foram apresentadas pesquisas e depoimentos que evidenciam os efeitos desse problema na vida escolar e pessoal dos estudantes. Com vídeos, dramatizações e palestras, os alunos buscaram sensibilizar a comunidade escolar sobre a importância de combater essa prática. “É essencial que todos compreendam o impacto negativo do bullying e como podemos trabalhar juntos para criar um ambiente escolar mais seguro e acolhedor”, ressaltou Júlia Andrade, uma das líderes do projeto.

A Feira de Ciências não foi apenas uma oportunidade de aprendizado para os alunos, mas também um momento de integração entre escola e comunidade. Pais e professores puderam acompanhar de perto o desenvolvimento das habilidades dos estudantes, incentivando-os a continuar explorando e se dedicando aos estudos.

O evento foi considerado um sucesso, refletindo o compromisso da escola em proporcionar uma educação de qualidade e em formar cidadãos conscientes e preparados para os desafios do futuro.