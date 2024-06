Feirinha do Lago e competição de Educação Ambiental

Atividades marcam Semana do Meio Ambiente



A Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, fará no sábado (8/6) das 9h às 13h, a Feirinha do Lago e uma competição de educação ambiental entre as escolas municipais. Essas iniciativas visam promover a conscientização e a preservação ambiental, utilizando exclusivamente materiais recicláveis.



O secretário Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SMMAU) Leandro Pereira Heidtmann destacou que, devido ao recente evento climático que afetou a região em maio, todas as secretarias e setores da Prefeitura estiveram focados em atender a população. Isso comprometeu o tempo disponível para planejar a Semana do Meio Ambiente dentro do período tradicional.



“Embora estivéssemos dedicados exclusivamente aos atendimentos da população, em função do evento climático, não deixamos de pensar na Semana do Meio Ambiente. Por isso, decidimos estender as ações e atividades ao longo do mês de junho”, explicou Leandro. “A Feirinha do Lago e a competição de educação ambiental serão as primeiras de muitas ações que virão. Nosso compromisso com a preservação ambiental e a educação da nossa comunidade permanece firme.”



Essas atividades marcam o início de um mês repleto de eventos e iniciativas voltadas à conscientização ambiental, com a promessa de envolver a comunidade e as escolas municipais de maneira ativa e sustentável.