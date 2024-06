Leitores apontam os pontos positivos e negativos da Administração Municipal

Levantamento foi realizado juntamente com a consulta de opinião do Destaque Folha 2024

Como de costume, desde 2013, a Folha de Canela utiliza a consulta de opinião do Destaque Folha para analisar o que pensa a comunidade sobre a atuação da Administração Municipal.

No terceiro formulário, que ficou no ar por 15 dias para votação e contou com mais de 750 participações espontâneas da comunidade, perguntamos aos nossos leitores quais eram os pontos positivos e negativos da atual Administração Municipal.

A consulta foi apresentada para votação em forma de questão objetiva com alternativa para assinalar apenas uma resposta. Veja como ficaram as respostas dos leitores.

Pontos positivos

1 – O turno integral nas escolas municipais foi apontado como a grande ação da Administração por 30,9% dos votantes.

2 – Em segundo lugar, vem a pavimentação de vias, com calçadas e lâmpadas de LED, com 26,5% das respostas.

3 – Em terceiro lugar, com 22,9% das respostas vem o Cidica – Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela.

4 – A manutenção das estradas do interior ficou em quatro, com 17,4% das respostas.

Outras ações como investimento em Saúde ou Turismo ficaram com menos de 1% das citações.

Pontos negativos

1 – Para a esmagadora maioria dos leitores que participaram da consulta de opinião, o grande ponto negativo da atual administração municipal é a falta de planejamento de Canela, alcançando 44,7% das respostas.

2 – Já esporte e cultura ficaram empatados em segundo lugar, com 19,8% dos votos.

3 – Em terceiro lugar, 11% os leitores indicaram a falta de investimento no Sonho de Natal.

4 – Por fim, 4% dos leitores consideraram ponto negativo a falta de revitalização das ruas Júlio de Castilhos e João Pessoa.

Respostas como Saúde, política para pessoas com deficiência e eventos somaram juntos menos de 1% dos votos.