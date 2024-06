Moradores do Rio Grande do Sul têm desconto para passear de Bustour em Gramado e Canela

O Grupo Brocker está lançando algumas ações para estimular o turismo na Serra Gaúcha com a retomada do setor. Neste mês de junho, moradores do Rio Grande do Sul terão 50% de desconto na compra do ticket de um dia de uso no Bustour, o passeio turístico que conta com mais de 40 atrações em sua rota em Gramado e Canela.

Também os moradores de Gramado e Canela terão desconto no ticket do Bustour. Para eles, o ingresso também custará a metade do valor. Para garantir a oferta, basta apresentar comprovante de residência com data recente no momento da compra na Loja Brocker Turismo de Gramado ou na Loja Bustour de Canela ou do Cinema de Gramado, desks de hotéis ou diretamente para os monitores a bordo do Bustour.

Sobre o Bustour:

Conhecido pelos ônibus panorâmicos vermelhos que percorrem mais de 40 paradas nas duas cidades, o Bustour iniciou sua jornada em 2003, quando Adriane Brocker Boeira Guimarães começou a idealizar seu projeto. Após anos de estruturação e planejamento, inspirado nos veículos de dois andares usados na Europa e nos principais destinos turísticos do mundo, em 2013 o Bustour ganhou as ruas da Serra Gaúcha. Acompanhando a evolução da nossa região, no que diz respeito ao entretenimento, as rotas do Bustour tiveram um papel de grande importância para facilitar a conexão de diversos parques de Gramado e Canela. Além disso, a tecnologia tornou-se um dos principais diferenciais do atrativo, que oferece um aplicativo de uso gratuito, que garante aos usuários acompanharem em tempo real onde o Bustour está e em quanto tempo chegará na parada mais próxima ao turista.

Informações sobre tickets: www.bustour.com.br/servicos/ticket-bustour

Informações sobre rotas e paradas: https://gramado.brockerturismo.com.br/paradas-do-bustour