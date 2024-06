Parador Hampel recebe namorados com menu especial e hospitalidade em São Chico

Restaurante tradicional da Serra tem semana com jantares especiais a partir de hoje (7). Nos dias 8 e 12, a noite dos apaixonados será embalada com música ao vivo. Pacotes podem incluir hospedagem e café da manhã na cachoeira.

O Parador Hampel, do chef Marcos Livi, preparou uma semana inteira para celebrar o Dia dos Namorados. De hoje (7) a 15 de junho, o público poderá ter experiências únicas no restaurante Ana Terra e junto à natureza da propriedade, em São Francisco de Paula. Os pacotes podem incluir o jantar, a hospedagem e o Café servido ao pé da Cachoeira, na exuberante Mata Atlântica.

O jantar especial ocorre em seis tempos, com carta de vinhos exclusiva de rótulos nacionais. As reservas podem ser feitas pelo (54) 99692-9717.

O Ana Terra é o restaurante do centenário Parador Hampel, hotel de 1899, cujo propósito é cozinhar ingredientes do território dos Campos de Cima da Serra. O local está instalado em uma área de 25 hectares de mata nativa preservada, com seis cachoeiras e um lago. Além do menu especial, o Hampel oferece o A Ferro e Fogo, uma experiência ao redor do fogo promovida aos domingos e que também percorre o país com o chef Marcos Livi.

O menu dos Namorados

– Para aquecer a alma: Brodo de galinha caipira com buquê de ervas

– Buenas: Mil folhas de batatas com Tartar maionese de cream e rúcula. Moranga, queijo Serrano e cogumelo. Crocante de arroz com compota de frutos do mar

– Na chegada: Ravioli de pato, gema de ovo caipira curado, creme de burrata defumada e crocante de copa lombo.

– Um clássico: Filé ao molho de cogumelos silvestres e gratin de batatas da região.

– Para adoçar: Fondue de chocolate com frutas da estações

– No chiar de chaleira: Café e amanteigado

Serviço:

O que: Semana dos Namorados no Hampel

Onde: Parador Hampel (Rua Boca da Serra, 455, Remanso Indianópolis, São Francisco de Paula)

Quando: de 7 a 15 de junho

Quanto: jantar R$180 mais 10%. Pacotes com hospedagem ver na reserva.

Reservas: (54) 99692-9717 ou pelo e-mail reservas@paradorhampel.com

@ferroefogo @paradorhampel