Secretaria de Obras inicia limpeza do canal do Arroio Canelinha

Objetivo é evitar que chuvas, em índices pluviométricos acima do normal, passam causar prejuízos e transtornos para os moradores próximos

A Administração Municipal de Canela, por meio da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura, iniciou hoje (7/6) uma série de ações preventivas para evitar transtornos e prejuízos financeiros à comunidade, especialmente aos moradores ao longo do Arroio Canelinha. Utilizando uma empresa contratada, a equipe está realizando a limpeza do canal na rua Sete de Setembro, onde uma máquina está removendo entulhos, terra, pedras e vegetação. Esta retirada é fundamental para garantir o escoamento rápido da água durante chuvas intensas.

O secretário Adair Bohn destacou a importância da limpeza para evitar eventos graves como os alagamentos registrados no início de maio. Ele afirmou: “A limpeza é necessária para prevenir problemas futuros e garantir a segurança dos moradores”.

Além da rua Sete de Setembro, a continuidade da limpeza ocorrerá na rua João Simplício. Em muitos locais, uma quantidade significativa de garrafas, pedaços de madeira, sacolas plásticas, pneus e outros objetos foram retirados, desobstruindo a passagem da água. Além do lixo, folhas e galhos de árvores também estão sendo recolhidos.

O secretário Adair fez um apelo à comunidade para evitar jogar lixo nas ruas, pois esses resíduos acabam obstruindo as bocas de lobo e os tubos de escoamento da água pluvial, o que interrompe o fluxo e causa transbordamentos.

Em breve, a administração municipal também realizará o dessassoreamento do Parque do Lago. Para este serviço, licenças ambientais estão sendo solicitadas, garantindo que a ação ocorra de acordo com as normas ambientais vigentes.

Essas ações preventivas são essenciais para a manutenção da infraestrutura urbana e para a segurança e bem-estar dos moradores de Canela.