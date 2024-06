Stories – Edição 624

Adriana Moreira, Advogada com especialização em Direito Internacional Imobiliário, está representando o Rio Grande do Sul com foco em Gramado e região para negociações de imóveis na Comissão Imobiliária da Câmara de Comércio França Brasil com rede Global em 94 países, em São Paulo.

No início do mês de junho, Luciana (Lulu) Alberti foi a anfitriã da 73ª edição da feira handmade Le Marché Chic, no Pátio da Estação, em Caxias do Sul. O dia de sol intenso na Serra Gaúcha levou cerca de duas mil pessoas a circularam pelo evento, que reuniu mais de 50 artesãos de todo o estado. Devido à recente situação climática no Rio Grande do Sul, a curadora e os expositores decidiram doar 5% da renda total da feira para a Apae/RS. E para fazer brilhar ainda mais o dia, a Le Marché expôs as obras do artista plástico Fábio Balen.

Créditos: Rafael Sartori

Canela, cidade conhecida por sua rica história e encantadora cultura, será palco do início das gravações do documentário “A História do Teatro em Canela”, no Teatro Municipal, popularmente chamado de “Teatrão”. Com texto e direção de Lisiane Berti, a produção promete revelar o quanto as artes cênicas sempre estiveram presentes no contexto da comunidade canelense desde os anos 20. Nilda de Athaides foi uma das personalidades convidadas para gravar depoimento.

Na foto: Lisi Berti e Nilda de Athaides, carinhosamente chamada de Nildinha.

Orienta Escritório Contábil reuniu clientes, amigos e família para comemorar os 40 anos de atividades em Grado, num evento que contou com as palestras das dras. Naila Davila e Norma Martins, falando sobre tributos.

Na foto: Loivo Bauer, Luis Carlos e Neusa Silveira, Calisto Lirio e Luciano Berti.

Créditos: Inventário Audiovisual