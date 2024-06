Chegada de time de gestão marca lançamento do primeiro hotel temático para crianças no Brasil

Gramado está prestes a receber uma novidade que promete encantar famílias de todo o país. A Criamigos, empresa inovadora no segmento de entretenimento infantil, está lançando o primeiro hotel temático para crianças do Brasil, o Mundo Criamigos. O empreendimento, que será inaugurado em julho, já conta com uma equipe de gestão composta por profissionais experientes no mercado hoteleiro e de entretenimento.

À frente do time de gestão está Denis Mioli, CEO do Mundo Criamigos, que possui mais de 23 anos de experiência na indústria hoteleira, tanto nacional quanto internacional. Mioli tem um histórico robusto em gestão de hotéis, condo-hotéis, gastronomia e, mais recentemente, em multipropriedade, tendo atuado na diretoria da Gramado Parks.

A equipe de marketing e comercialização do Mundo Criamigos será liderada por Paula Pitana, Head de Marketing e Comercial. Pitana é graduada em Relações Públicas, possui um MBA em Branding e Growth e acumula mais de uma década de experiência no setor de entretenimento e hospitalidade. Ela já passou por grandes nomes do turismo brasileiro, incluindo Gramado Parks e Grupo Aviva.

Novo Head de Gastronomia, Bruno Sarmento possui mais de 17 anos de experiência no ramo hoteleiro, com passagens pela Swan Hotéis e Grupo Gramado Parks. Sarmento foi premiado três vezes como melhor chefe de cozinha de Novo Hamburgo.

Ana Stahl assume como Head Administrativo, trazendo cerca de 10 anos de experiência na área administrativa e quase 4 anos na marca Criamigos. Ela será responsável pela área administrativa e financeira do Mundo Criamigos.

Regina de Freitas, com vasta experiência adquirida no Sicredi e Gramado Parks, assume a posição de Head de Gente e Gestão, fortalecendo a estrutura administrativa e de recursos humanos do hotel com sua expertise.

Cinzea Nunes é a nova Gerente Geral de Hotelaria. Com mais de 10 anos de experiência na gestão de hotéis em Gramado, Nunes destaca-se por sua atuação no Hotel Cercano.

As sócias fundadoras da Criamigos, Natiele Krassmann e Veronicah Sella, expressam grande confiança na nova equipe de gestão. “Trouxemos profissionais do segmento de hotelaria e entretenimento, com uma forte veia na experiência do cliente e na criação de momentos encantadores. Queremos levar toda a essência da Criamigos para dentro do hotel”, afirmam as empreendedoras. Elas destacam a importância da retomada do turismo e do entretenimento, acreditando que o lançamento do Mundo Criamigos contribuirá significativamente para esse movimento.

Além da estrutura inovadora e do atendimento especializado, a Criamigos está com mais de 40 vagas administrativas e operacionais abertas para contratação imediata, oferecendo oportunidades para quem deseja fazer parte desse projeto pioneiro.

Com o lançamento da primeira fase do Mundo Criamigos em julho, mesmo em um momento desafiador para o Rio Grande do Sul, Gramado se consolida ainda mais como um destino turístico de referência no Brasil, agora com uma atração especialmente dedicada às crianças e suas famílias. As expectativas são altas e a confiança na equipe de gestão, formada por profissionais destacados, reforça o compromisso da Criamigos em proporcionar experiências inesquecíveis. Acreditamos que esta iniciativa contribuirá para a retomada do Estado e da Serra Gaúcha.

Mundo Criamigos

Lembrando que o Mundo Criamigos Gramado é um projeto pensado para toda a família. O empreendimento será inaugurado em duas fases: a primeira, em julho, com a abertura do primeiro hotel temático Criamigos para crianças no Brasil em modelo soft opening; e a segunda, em outubro, com a inauguração oficial do Mundo Criamigos Gramado, que incluirá a Oficina da Diversão, um espaço com mais de 100 atrações interativas, imersivas e sensoriais voltadas para a diversão familiar.

A Criamigos, conhecida por criar experiências encantadoras no varejo, agora expande sua missão para o turismo. O hotel temático terá 32 quartos projetados para proporcionar uma estadia com muita diversão para crianças e adultos. Além das suítes, o empreendimento oferecerá uma variedade de atividades interativas, visando criar memórias duradouras e tempo de qualidade em família. Localizado em uma área privilegiada, o Mundo Criamigos Gramado espera fortalecer laços familiares e oferecer um refúgio de alegria e união em meio às belezas da serra gaúcha.