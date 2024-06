Hotéis e pousadas de Canela, na Serra Gaúcha, lançam campanha com diárias gratuitas

Inicia nesta quarta-feira, dia 12 de junho, e segue até o dia 12 de julho, uma campanha de descontos especiais e diárias gratuitas em hotéis e pousadas de Canela, na Serra Gaúcha.

Nomeada de “Apaixone-se por Canela”, a campanha é liderada pelo grupo Canela Hotéis e Pousadas, formada por 12 dos principais empreendimentos de hospedagem da cidade gaúcha. Para marcar o início da campanha, um abraço simbólico na Catedral de Pedra foi realizado na última quinta-feira, dia 6 de junho, por empresários, moradores e colaboradores de empresas, hotéis e pousadas.

Cerca de mil leitos da cidade já entram no início das promoções. Nos hotéis e pousadas participantes, ao comprar uma ou mais diárias, de domingo à quinta-feira – durante todo o período, o cliente ganha uma diária a mais de graça. De quintas a domingos, cada empreendimento poderá aplicar descontos de acordo com sua disponibilidade. Os descontos podem variar de 10 até 40%. As promoções são válidas para reservas diretas nos sites dos hotéis e pousadas.

Participam da campanha os seguintes hotéis e pousadas: Pousada Spa Don Ramón, Grande Hotel Canela, Pousada do Bosque, Blumen Hotel Boutique, Estalagem Vila Suzana, Luzzy Hotel, Vila Suzana Parque Hotel, Hotel Cabanas Alto da Serra, Pousada Vila 505, Pousada Augusta Canela, Pousada Doce Canela, Pousada Suíça.

As informações sobre promoções e descontos para o período podem ser acompanhadas nas redes sociais dos empreendimentos participantes.

“Nós passamos no último mês um período muito trágico no Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo encontramos a união entre os hotéis e as pousadas de Canela, nos reunimos e demos início a muitas ações que serão colocadas em prática nos próximos seis meses. A primeira ação é a campanha “Apaixone-se por Canela” que, além do grupo de hotéis e pousadas, terá a participação da maioria do comércio e empreendimento da cidade. Com isso, estamos convidando o público para vir a Canela, nos ajudando na retomada do Turismo“, detalha a empresária Luiza Brocker Boeira, representante do grupo de hotéis e pousadas de Canela.

SERVIÇO

Apaixone-se por Canela

Campanha de descontos

De 12 de Junho a 12 de Julho de 2024

Canela/RS

Pousadas participantes: Pousada Spa Don Ramón (@pousadaspadonramon), Grande Hotel Canela (@grandehotelcanelaoficial), Pousada do Bosque (@pousadadobosquers), Blumen Hotel Boutique (@blumenhotelcanela), Estalagem Vila Suzana (@estalagemvilasuzana), Luzzy Hotel (@luzzyhotel), Vila Suzana Parque Hotel (@hotelvilasuzana), Hotel Cabanas Alto da Serra (@hotelcabanasaltodaserra), Pousada Vila 505 (@pousadavila505), Pousada Augusta Canela (@pousadaaugustacanela), Pousada Doce Canela (@docecanelapousada), Pousada Suíça (@pousadasuicars).