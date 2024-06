JA Futsal e Garfo & Bombacha fazem a final da 3ª Divisão de Futsal de Canela

Estão definidas as equipes que disputarão o título do Campeonato Municipal de Futsal de Canela – 3ª Divisão, que acontece na próxima sexta (14), a partir das 20h, no Ginásio Carlinhos da Vila.

Segunda (10), na primeira partida da semifinal, após empatar em 1 X 1 no tempo normal, Garfo & Bombacha e Âncora decidiram a vaga nos pênaltis.

Para o Âncora, destaque para João Gabriel que marcou o primeiro gol da noite. Do lado do Garfo & Bombacha, o brilho foi do goleiro Rainer, que marcou gol no tempo normal empatando a partida no tempo normal e depois defendeu última cobrança da decisão de pênaltis, classificando sua equipe para a final.

No segundo jogo, JA Futsal e Galera da Estevão fizeram um grande jogo, muito pegado, mas nenhuma equipe conseguiu colocar a bola no barbante e a decisão foi novamente para os pênaltis.

O herói da classificação foi o goleiro Gordo, que defendeu a cobrança de Kelvin, classificando o JA para a final.

A sexta (14), é a data para conhecermos o grande campeão e, após a partida, acontecerá a premiação dos primeiros colocados e dos destaques individuais.

A Folha de Canela transmite o evento ao vivo.