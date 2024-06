Jerônimo Terra Rolim tem Emenda que inclui cultura afro-brasileira no Plano Municipal de Cultura aprovada por unanimidade

Foi aprovada ontem, dia 10, à unanimidade pelos vereadores, a Emenda apresentada pelo vereador Jerônimo Terra Rolim, que incluiu cultura afro-brasileira no Plano Municipal de Cultura, o qual também foi aprovado na mesma ocasião pelos vereadores.

Rolim alterou três pontos do Plano Municipal de Cultura: fez constar a colaboração no Plano do grupo de capoeira Liberdade e do professor Luis Carlos Mano; incluiu a história da capoeira em Canela no campo destinado ao Diagnóstico e Registros Históricos e, por fim, acrescentou 11 campos na Operacionalização de Campo, definindo como será abordada cultura afro-brasileira e a capoeira.

O vereador Jerônimo destacou o trabalho em conjunto com Mano, parabenizou a assessoria do PDT pela confecção da Emenda e enalteceu a presença na Sessão de Birinha Moura, mestre de capoeira, responsável pela criação do Projeto Guri Legal, que veio a se tornar o hoje conhecido CRAS.