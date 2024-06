Prefeitura realiza cadastro de moradores atingidos pelas chuvas no interior

Servidores da prefeitura estiveram na Escola Santos Dumont, localizada no bairro Chapadão, na tarde desta segunda-feira (10/06), para cadastrar moradores afetados pelas fortes chuvas que atingiram a região recentemente.



O objetivo da ação foi verificar a situação das famílias que necessitam de encaminhamentos, como o cadastro no Auxílio Reconstrução, um apoio financeiro do Governo Federal no valor de R$ 5.100,00 destinado às pessoas que foram vítimas das enchentes no Estado. Além disso, a iniciativa visou esclarecer dúvidas e facilitar o acesso a outros benefícios disponíveis.



Durante a visita, um médico também estava disponível para atender a comunidade local, oferecendo serviços de saúde essenciais.



A Defesa Civil Municipal, com o apoio das Secretarias de Assistência e Geral de Governo, por meio do Departamento de Projetos, aproveitou a oportunidade para realizar vistorias nas residências afetadas. Essas ações continuarão ao longo da semana, com o intuito de atender todas as famílias impactadas pelas chuvas no interior e que por algum motivo não conseguiram procurar a Defesa Civil na Base Operacional que fica na rua João Pessoa, 819.



“A prefeitura e Defesa Civil Municipal estão trabalhando incansavelmente para poder ajudar. Toda a área do interior teve muito impacto. Sabemos que algumas famílias com as casas comprometidas não foram em busca de ajuda e vamos auxiliar em tudo o que for necessário e estiver ao nosso alcance.”, destacou o coordenador da Defesa Civil Municipal, Paulo Fabiano Felles.