“Se Gramado não funciona, o Brasil inteiro sente as consequências”, afirma Alceu Moreira

Autor do projeto que zera impostos federais ao turismo, deputado reforçou compromisso com as demandas do setor no RS

Cumprindo uma série de agendas pela Região das Hortênsias, o deputado federal Alceu Moreira (MDB-RS) esteve reunido em Gramado, na última semana, com a bancada de vereadores do seu partido no município, para os quais reafirmou o compromisso de trabalhar pela recomposição do turismo gaúcho. Autor do Projeto de Lei nº 1915/2024, que zera impostos federais para o setor, o parlamentar informou que já articula a urgência para a votação do texto no Congresso.

“A consequência de uma cidade como Gramado não funcionar impacta o Brasil inteiro. Sem os voos, o comércio local não vende, mas as agências de turismo com pacotes para cá também não. O projeto que apresentei traz fôlego para que esses empreendedores mantenham os empregos enquanto buscamos soluções para problemas estruturais, como a retomada dos voos e a reconstrução das vias”, afirma o deputado Alceu.

De acordo com dados da Prefeitura, o turismo é responsável por movimentar 86% da economia local.

Especialistas para a reconstrução das áreas destruídas

Com Gramado atingida principalmente pelos deslizamentos, Alceu defende a participação efetiva de especialistas do Brasil e de fora para a reconstrução das áreas atingidas.

Acompanhado dos vereadores emedebistas Rodrigo Paim — responsável pela coordenação do encontro —, Renan Sartori e Cícero Altreiter, além do tucano Professor Daniel, o deputado visitou o bairro Piratini, evacuado após desmoronamento.

“O que para nós é inusitado, tem sido algo muito sistemático em outras partes do mundo. Temos que ter a melhor inteligência possível por aqui quando o assunto é deslocamento de solo”, considera, em referência aos terremotos no Japão e ao furacão Katrina, que devastou a cidade de Nova Orleans em 2005.