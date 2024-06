4. Investimentos

Caro leitor, vamos começar mais uma etapa da nossa jornada por uma qualidade de vida melhor através das finanças. Vamos recapitular de forma rápida antes de falarmos de investimentos sobre o que já vimos até agora. Começamos com a mentalidade financeira, pois são as emoções que dominam nossas ações, depois falamos de planejamento financeiro, porque sem organização não chegamos a lugar algum e por fim sobre padrão de vida que nos ajudará a calcular o caminho a ser percorrido.

O conceito de investir é bastante antigo, ainda nas épocas em que não se tinha papel moeda já se entendia que existem pessoas que possuem recursos além do que usam, hoje chamados no sistema financeiro de superavitários, por outro lado existem as pessoas que precisam de recursos além do que possuem, os deficitários, surgindo a ideia de se criar canais que possibilitem esses dois agentes se encontrarem e ter um equilíbrio, permitindo a quem possui recursos abrir mão temporariamente em favor de quem precisa buscar emprestado, em troca o agente deficitário remunera o capital em % de taxa que funciona como rentabilidade ao emprestador.

Os produtos financeiros nada mais são que esses canais estruturados para se fazer essa transação ocorrer de maneira legal, onde investidores financiam deficitários, pessoas físicas e jurídicas (empresas) por meio dos intermediários (bancos, corretoras e seguradoras). Esses canais são regulamentados pelo Banco Central, onde seus agentes criam produtos para captar investidores e distribuir por meio de empréstimos e financiamentos diretos aos agentes deficitários, são exemplos destes títulos os CDB, LCA, LCI, ações, debentures, entre outros.

Na linguagem financeira chamamos os investimentos já realizados de ativos, ou seja, bens que trarão mais dinheiro para o seu bolso, ajudando seu patrimônio crescer ou cumprindo algum papel no seu orçamento. Em resumo, os ativos são aquilo que trazem dinheiro e passivos tudo aquilo que levam dinheiro do seu bolso. Existem ainda ativos mistos, que possuem entrada e saída, e a sua classificação vai levar em conta o maior volume.

Nas próximas colunas, entraremos em um universo com milhões de possibilidades, não conseguiremos com certeza desbravar tudo, porém você terá uma noção bem legal sobre o porquê investir, os primeiros passos no mundo dos investimentos, os tipos de ativos e os produtos do mercado financeiro. Está preparado? Então vem com a gente!