Asfalto novo: pavimentação chega a mais três ruas de Canela

A Prefeitura de Canela segue melhorando os caminhos da cidade. Mais três vias foram pavimentadas. São elas as ruas Guiné Pereira (bairro Alpes Verdes), Érico Veríssimo (bairro Cedro) e estrada Canela/São João – 4ª etapa – Centro Agrícola, na linha São João.



O asfaltamento contempla 300 metros da Rua Guiné Pereira e 470 metros da Rua Érico Veríssimo, num investimento de aproximadamente um milhão e novecentos mil reais, de recursos vinculados.



O prefeito Constantino Orsolin destacou que essas são vias com grande quantidade de residências e fluxo intenso de veículos, e que o asfaltamento era uma demanda antiga dos moradores.



Já o serviço, realizado no São João tem 620 metros, no valor R$ 1.271.207,71, de recurso vinculado.

A pavimentação melhora significamente a qualidade de vida da população, que deixa de lidar com a lama e a poeira, além de ter mais tranquilidade para circular pelas ruas e acessar suas casas.