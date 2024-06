Brigada Militar prende dois homens por posse ilegal de arma de fogo e apreende veículo roubado

Na cidade de Três Coroas, dois homens foram presos com uma pistola calibre 9mm e munições. No veículo roubado, foram encontrados potes com miguelitos, luvas, colete balístico, roupas camufladas e um galão de combustível.

A ocorrência começou na noite de ontem, terça-feira (11/6), quando um morador pediu ajuda após ser abordado por quatro homens, em um veiculo IX35 branco.

Na manhã de hoje, quarta-feira (12/6), o veículo IX35 roubado na cidade de Campo Bom foi encontrado abandonado com diversos itens suspeitos.

Nas proximidades, dois homens foram avistados e abordados pela polícia. Um deles estava armado e foi detido tentando fugir para a mata.

Os dois homens e o material apreendido foram levados à delegacia de Três Coroas.