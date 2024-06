Estrutura da ponte provisória para BR-116 entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis chega à Serra Gaúcha

Na tarde de ontem (11), a estrutura da ponte metálica provisória que vai restabelecer o tráfego entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis sobre o Rio Caí finalmente chegou ao canteiro de obras. A ponte, transportada pelo Exército Brasileiro em 21 veiculos pesados, inclusive sete bitrens, partiu de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, e passou por Lages (SC) antes de chegar à Serra Gaúcha.

Desde a manhã de hoje (12), um efetivo de 73 militares do 9º Batalhão de Engenharia de Combate, sediado em Aquidauana, trabalha no desembarque do material e na montagem dos módulos da ponte no canteiro de obras. As equipes aguardam a conclusão da terraplanagem das cabeceiras da ponte, nos lados de Vila Cristina e São José do Cai, pela empresa contratada pelo DNIT. A previsão é que o serviço seja finalizado até domingo (16).

O lançamento da ponte está previsto para iniciar na segunda-feira (17), mas a data depende da finalização da terraplanagem das cabeceiras. A ponte provisória, denominada Logistical Support Bridge (LSB), tem capacidade para resistir até 80 toneladas e possui 60 metros de comprimento. Ela vai permitir o tráfego de veículos na BR- 116 enquanto a nove ponte definitiva está em construção.

O Exército Brasileiro estima que a instalação da ponte provisória seja concluída em 12 a 15 dias, caso não haja imprevistos climáticos. Chuvas fortes podem atrasar o andamento da obra. O Exército está trabalhando para concluir a instalação da ponte o mais rápido possível com o objetivo de minimizar os impactos no trânsito na região.

