Sandra Ferraz assume cargo de gerente geral do Parque do Caracol 

Mestre em Administração de Negócios, Transformação e Inovação, Sandra possui mais de 25 anos de experiência na gestão de negócios.

A equipe do Parque do Caracol, em Canela, passa a contar com a gerência geral de Sandra Ferraz. A profissional assume o novo cargo no dia 14 de junho, quando o atrativo retoma suas atividades após as chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul.

Mestre em Administração de Negócios, Transformação e Inovação, e com mais de 25 anos de experiência em gestão de diversas áreas, Sandra integrou o time do atrativo em janeiro deste ano, assumindo o setor de Gente, Performance e Operações. Em seu currículo, a profissional traz passagens em empresas de médio e grande porte, como o Grupo Iguatemi, companhia JHSF e Grupo GR.

“Sandra chega com a missão de substituir Rafael Silveira, um profissional brilhante que pegou o Parque como uma pedra bruta e o transformou em um diamante reluzente. Ela tem uma longa trajetória na área de gestão e assume agora esse novo desafio para dar continuidade ao excelente trabalho que vem realizando desde que passou a integrar a equipe”, avalia Sandro Fernandes, CEO do Grupo Iter, holding que administra o Parque do Caracol.

Referência em ecoturismo na região, o Parque do Caracol reúne cachoeiras, trilhas, mirantes e a vista mais privilegiada da famosa Cascata do Caracol, uma queda d’água de 131 metros, equivalente a um prédio de 40 andares.

Considerado um dos principais destinos turísticos de Canela, o Parque passou por inúmeras melhorias desde que o Grupo Iter assumiu a administração do local por meio do Consórcio Nova Caracol e Tainhas, em dezembro de 2022.

PARQUE DO CARACOL CANELA-RS

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000

Funcionamento: de quinta a segunda-feira, das 9h às 17h

Ingressos: Adulto R$ 75 na bilheteria, ou R$65 antecipado no site

Isenção:

– Pessoas nascidas ou moradoras de Canela e Gramado , mediante documentação comprobatória

– Cadeirantes

– Guias de turismo inscritos na Cadastur

– Crianças até 5 anos

Meia-entrada (R$ 37):

– Pessoas nascidas ou moradoras do Rio Grande do Sul, mediante documentação comprobatória

– Pessoas acima de 60 anos, mediante a apresentação de documento oficial com foto, conforme artigo 23 da lei 10.741/2003.

– Crianças (de 6 a 11 anos), mediante a apresentação de documento oficial com foto;

– Estudantes, mediante a apresentação de carteira de estudante, conforme 2º do art. 1º da Lei nº12.933, de 2013;

– PcD e Acompanhante, mediante a apresentação de laudo médico e/ou documento oficial com foto.

Estacionamento: R$10 (valor especial para canelenses e gramadenses). Para os demais visitantes, o valor é R$ 30.

Site e redes sociais

https://www.parquecaracol.com.br/

https://www.instagram.com/parquedocaracol/

https://www.facebook.com/parquedocaracoloficial/