Carla Reis reivindica melhorias na Ponte do Bairro São Luis

Na manhã desta quinta-feira (13), a Vereadora Carla Reis, acompanhada do Secretário Adjunto da Secretaria de Obras, Lauricio da Silva Marques estiveram na ponte que liga o Bairro São Luis ao Centro.

O objetivo foi em verificar a situação da mesma e atender a pedidos da comunidade, que procuraram a Vereadora relatando que a ponte encontra-se em péssimo estado, oferecendo risco aos pedestres por falta de um espaço de passagem e agora devido as chuvas os problemas estruturais se agravaram, necessitando de manutenção.

O pedido também foi feito, por meio de um pedido de providências, protocolado na Sessão Ordinária do dia 10 pela Vereadora.

Durante a visita, o Secretário Adjunto explicou a Vereadora como serão realizadas as obras de reparo, que devem nos próximos dias. “Pelo alto número de pessoas que transitam no local e pelo perigo que oferece no momento, estes reparos são de extrema importância”, disse Carla.