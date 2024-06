Escolas do município marcam a semana do meio ambiente com atividades sensibilizadoras

No dia 5 de junho, em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, as escolas da rede municipal participaram da Semana Nacional do Meio Ambiente, promovendo uma série de atividades sensibilizadoras e educativas para conscientizar os alunos sobre a importância da preservação ambiental.

Palestras e Atividades Práticas

A Escola Cônego João Marchesi organizou a palestra “A Gestão Consciente e Responsável dos Resíduos”, conduzida pelo prof. Carlos Frozi, da Fundação MO’Ã e do COMDEMA. O professor destacou a responsabilidade individual na gestão de resíduos e apresentou alternativas sustentáveis como a utilização de materiais recicláveis e a correta separação do lixo.

Na Escola de Educação Infantil Adiana Spall, as crianças se envolveram em atividades de hortas, conhecendo elementos naturais e aprendendo sobre o cuidado com a vida. A escola também promoveu a separação de resíduos e arrecadou donativos para vítimas de calamidades, ensinando sobre solidariedade e sua relação com a preservação ambiental.

Projetos e Iniciativas Criativas

A Escola João Alfredo realizou uma série de atividades práticas, incluindo o cultivo de chás e suculentas, a montagem de maquetes sobre reciclagem e o desenvolvimento de informativos ambientais. Uma palestra com o veterinário Rodrigo Azambuja abordou a produção de sabão para pets, conectando o cuidado animal à sustentabilidade.

Na Escola Santa Terezinha, os alunos confeccionaram cartazes sobre reciclagem, com destaque para o cartaz “As cores da reciclagem”, que ensinou sobre a importância da separação correta dos resíduos. A didática dos 3 R’s (Reduzir, Reutilizar e Reciclar) foi aprofundada, destacando práticas sustentáveis no dia a dia.

Consumo Consciente e Preservação

A Escola Ernesto Dornelles focou no consumo consciente da água e na preservação ambiental, com atividades do Projeto Foguetes utilizando materiais recicláveis. A culminância do projeto ocorreu no Parque do Lago, em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

A Escola Machado de Assis promoveu a exibição de vídeos, confecção de cartazes e reutilização de garrafas PET para criar vasos decorativos. Os alunos também plantaram mudas de flores e chás, e participaram de atividades focadas em atitudes sustentáveis.

Ações de Sensibilização

A Escola Barão do Rio Branco envolveu os alunos em saídas ecológicas, passeios na natureza, plantio de alface em garrafas PET e a construção de robôs de sucata, inspirados no filme Wall-E. Atividades de pesquisa e produção textual sobre os impactos ambientais e a vida marinha também foram realizadas.

Na Escola Santos Dumont, os alunos participaram da construção do Boneco Fitoterápico, construção de um relógio do Sol, e projetos como a experiência de observação da metamorfose das borboletas e a montagem de uma composteira.

A Diva Pedroso focou suas atividades na promoção do uso de sacolas ecológicas, integrando a ação sensibilizadora às questões ambientais: https://encurtador.com.br/Uxn90. Além disso, a escola manteve a campanha de solidariedade pelas vítimas da calamidade, aproveitando a data comemorativa para reforçar a importância da preservação ambiental.

Reflexões e Ações Comunitárias

A Escola Zeferino José Lopes realizou uma caminhada pelo bairro para incentivar a reflexão sobre a conservação ambiental. Atividades incluíram a confecção de brinquedos reutilizados e lixeiras de coleta seletiva.

Na Escola Bertholdo Oppitz, alunos plantaram árvores, limparam o pátio, fabricaram sabão com óleo reciclado e aprenderam sobre a importância da separação do lixo. A criação de ONGs fictícias ajudou a contextualizar a importância do engajamento comunitário.

Educação Ambiental em Foco

A Escola Noeli de Azevedo destacou-se pelo plantio de árvores de laranja-de-umbigo e atividades de contação de histórias para promover a consciência ambiental. Discussões sobre o aquecimento global e a importância da preservação foram integradas às aulas.

As atividades realizadas demonstram um compromisso coletivo em educar e sensibilizar para um futuro mais sustentável.